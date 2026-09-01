Hakkında yurt dışı çıkış yasağı bulunan ve önceki gün Kapıkule Sınır Kapısı'nda, Bulgaristan'a kaçmak üzereyken tır dorsesinin altında yakalanan YouTuber Arif Kocabıyık adliye sevk edildi. Kocabıyık, sevk sırasında gazetecilerin "Nereye kaçacaktın?" sorusuna Kocabıyık, "Anamur." diye cevap verdi.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırın dorsesinin altına gizlenerek yurt dışına çıkmak isterken yakalanan Arif Kocabıyık ve tır şoförü M. A. adliyeye sevk edildi.

GAZETECİLERİN SORUSUNA PİŞKİN CEVAP

Gözaltı işlemleri tamamlanan zanlılar, Gümrük Muhafaza ekiplerince adliyeye getirildi. Gazetecilerin "Nereye kaçacaktın?" sorusuna Kocabıyık, "Anamur." diye cevap verdi.

Tır dorsesinin altında yakalanmıştı... Arif Kocabıyık adliyeye sevk edildi

Kocabıyık ve şoför M.A. sorgu için savcılığa götürüldü.

Tır dorsesinin altında yakalanmıştı... Arif Kocabıyık adliyeye sevk edildi

TIR DORSESİNİN ALTINDA YAKALANMIŞTI

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen adli süreç kapsamında, dün Kapıkule Gümrük Sahası'ndan Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere gelen 42 BHK 513 plakalı tırda arama ve kontrol yapılmış, gümrük muhafaza ekiplerinin kontrolünde, tırın dorsesinin altında gizlenen iki kişi tespit edilmişti.

Tır dorsesinin altında yakalanmıştı... Arif Kocabıyık adliyeye sevk edildi

Yakalanan kişilerin Arif Kocabıyık ile İran uyruklu S. P. S. olduğu belirlenmişti. Kamuoyunda YouTuber olarak tanınan Kocabıyık hakkında Antalya 35. Asliye Ceza Mahkemesince, Türk Ceza Kanunu'nun 299/1. maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu kapsamında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu belirlenmişti.

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Hakkındaki tedbirin devam ettiği belirlenen Kocabıyık'ın, Bulgaristan'a geçmek amacıyla tır dorsesinin altına gizlendiği değerlendirilmiş, olayın ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli işlem başlatılmıştı. Kocabıyık ile tır sürücüsü M. A. gözaltına alınmıştı. Yabancı uyruklu kişi ise İl Göç İdaresine teslim edilmişti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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