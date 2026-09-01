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Spor

Fenerbahçe'de Vedat Muriç şov: Yedek değil çilek!

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Fenerbahçe'de Vedat Muriç şov: Yedek değil çilek!

Fenerbahçe’de kulübe için düşünülen Kosovalı şov yapıyor. Kariyer sezonu geçirdiği Mallorca’dan Kadıköy’e dönen Vedat Muriç, Lukaku’yu kulübeye çiviledi. Kosovalı yıldız attığı gollerle sarı lacivertlileri 6 yıl sonra coşturdu.

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Mehmet Emin Uluç
MEHMET EMİN ULUÇ

Vedat Muriç, para kazandırarak gittiği F.Bahçe’ye 6 yıl sonra golleriyle geri döndü. Mallorca’da kariyer rekoru kırdığı sezonun ardından La Liga başta olmak üzere aldığı bütün teklifleri Fenerbahçe için geri çeviren Kosovalı yıldız, sarı lacivertli forma altında müthiş bir başlangıç yaptı. Transferinin ardından, Lukaku’nun da gelişiyle “yedek golcü” yaftası yapıştırılmaya çalışılan Muriç, ilk on birde çıktığı maçlarda takımı sırtladı. Kadıköy’deki Lyon maçında sessiz kalan Kosovalı, Konya, Lyon ve Samsun karşılaşmalarında ağları havalandırırken bir de asist katkısı sağladı.

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Başlık ResmiVedat Muriç

TARAFTARIN KALBİNDE

Özellikle Oğuz Aydın’la müthiş bir uyum yakalayan Muriç, kendisini yedek bırakması beklenen Lukaku’yu kulübeye çivilerken F.Bahçe için bir golcüden çok daha fazlası olduğunu gösterdi. İsmail Kartal’ın oyun felsefesini tam anlamıyla benimseyen Kosovalı golcü, skor üretmesinin yanı sıra top saklama yeteneği ve takım bilinciyle arkadaşlarına büyük rahatlık sağlıyor. Aidiyet duygusuyla taraftarın kalbinde özel bir yeri olan Muriç, “Benim kişisel başarımın bir anlamı yok, her şey takım için” derken şampiyonluk isteğini de vurguluyor.

SERİYE TAKTI

Vedat Muriç, son üç maçta da ağları havalandırırken bir de asist yaparak son 8 golün yarısına katkı sağladı.

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