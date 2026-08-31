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Spor

Lionel Messi'den tarihi karar: Veda etti!

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Lionel Messi'den tarihi karar: Veda etti!

Futbol tarihinin en büyük oyuncularından biri olarak tarihe adını altın harflerle yazdıran Arjantinli süperstar Lionel Messi, milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı.

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Arjantin ile 2022 Dünya Kupası'nda zafere ulaşan, 2026 Dünya Kupası'nda final oynama başarısı gösteren Lionel Messi, milli takım kariyerini noktaladığını duyurdu.

"KARİYERİM İÇİN DE AZ ZAMAN KALDI"

Veda kararını duyuran 39 yaşındaki yıldız, "Her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım; sadece son birkaç yılda her şeyi kazandığımız dönemde değil, ondan önce de. Arjantinli olmaktan gurur duymanızı sağlamak için bu forma uğruna her zaman mücadele ettim ve elimden gelenin en iyisini yaptım. Bu 20 yıl boyunca gösterdiğiniz tüm sevgi için teşekkür ederim. Stadyumda tezahüratlarınızı dinlemeyi özleyeceğim. Artık ben de sizlerden biri olacağım, her zaman dışarıdan destek olacağım, iyi zamanlarda ve özellikle kötü zamanlarda da. Bu beni derinden üzen bir karar ama doğru an olduğuna inanıyorum. Arjantin için her şeyimi verdim. Kariyerim için de az zaman kaldı. Bu da canımı yakan bir başka konu. Sizi çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

Lionel Messi
Başlık ResmiLionel Messi

ARJANTİN İLE DÜNYA KUPASI'NI KAZANDI

Barcelona'da 10 lig, 7'şer İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupa, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3'er UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Paris Saint-Germain'de birer lig ve Fransa Süper Kupa, Arjantin Milli Takımı'yla Kupa Amerika zaferi yaşayan Lionel Messi, 2022 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşarak kariyerini en büyük başarısına imza attı.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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