Türkiye'den Girne'deki arama çalışmalarına destek! Yarın yola çıkıyor, bin metreye kadar müdahale edebiliyor

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne Limanı’ndaki gemi faciasının ardından arama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü açıkladı. Erhürman, Türkiye’den yaklaşık bin metre derinliğe kadar müdahale edebilen bir geminin yarın bölgeye gelerek çalışmalara katılacağını duyurdu.

KKTC’nin Girne Limanı’nda meydana gelen gemi faciasının ardından bölgede sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında yeni gelişme yaşandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, faciada yakınlarını kaybeden aileleri ziyaret ettikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Arama faaliyetlerinin gece ve gündüz kesintisiz şekilde sürdüğünü belirten Erhürman, kayıplara ulaşmak için çalışmaların aynı yoğunlukta devam edeceğini söyledi.

TÜRKİYE’DEN DERİN SULARDA ÇALIŞABİLEN GEMİ GELİYOR

Arama çalışmalarına Türkiye’nin de destek vereceğini belirten Erhürman, yarın KKTC’ye yeni bir geminin ulaşacağını ifade etti. Geminin yaklaşık bin metre derinliğe kadar müdahale kapasitesine sahip olduğunu belirten Erhürman, bunun bölgedeki çalışmalara önemli katkı sağlayacağını kaydetti.

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Facianın adli boyutuyla ilgili soruşturmanın da devam ettiğini açıklayan Erhürman, şu ana kadar 9 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Olayın ardından kamuoyuna çok sayıda iddianın yansıdığını belirten Erhürman, soruşturmanın şeffaf şekilde yürütüleceğini söyledi. Ortaya atılan iddiaların tamamının araştırıldığını belirten Erhürman, facianın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

8 KİŞİNİN TAMAMININ KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Erhürman ayrıca faciada hayatını kaybeden 8 kişinin tamamının kimliklerinin tespit edildiğini açıkladı. Daha önce 4 kişinin kimliğinin belirlendiği duyurulmuştu.

Kimlik tespitlerinin tamamlanmasının ardından hayatını kaybedenlerin ailelerine ulaşılarak gerekli bilgilendirmenin yapıldığı belirtildi. Arama kurtarma ekiplerinin kayıp kişilere ulaşmak amacıyla bölgedeki çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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