Çanakkale'de korkutan yangın! Ekipler devrede

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekipleri alarma geçirdi.

Yangın, saat 16.20 sıralarında Bayramiç ilçesine bağlı Yiğitler köyü yakınlarındaki ormanlık alanda başladı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

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HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 9 uçak ve 10 helikopterle havadan, 21 arazöz, 4 itfaiye aracı ve 4 dozerle karadan müdahale ediliyor. Çalışmalarda toplam 196 personel görev yapıyor.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yiğitler köyünde başlayan orman yangınına ekiplerin etkili şekilde müdahale ettiğini belirtti.

Ekiplerin, yangını kontrol altına almak ve alevlerin daha geniş bir alana yayılmasını önlemek amacıyla bölgedeki müdahalesi devam ediyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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