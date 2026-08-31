Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
T-Otomobil

Dört haneli güçler aldatmaca mı? Performans 1000 beygir, ruhsatta 220 beygir!

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Dört haneli güçler aldatmaca mı? Performans 1000 beygir, ruhsatta 220 beygir!

Elektrikli otomobillerin sürekli artan güç yarışı bir aldatmaca mı? 1000 beygirlik etkileyici beygir güçleri sürekli olarak kullanılabilir değil maalesef. Araçların gerçek güçleri farklı ölçümlerle ortaya çıkıyor.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A
Sinem Gönen
SİNEM GÖNEN

Elektrikli otomobillerin güç yarışı, dört haneli beygir rakamlarının artık SUV ve sedan modellerde bile görülmesine yol açtı. Fakat üreticilerin reklam ve teknik özellik sayfalarında açıkladığı bu rakamlar, otomobilin her koşulda ve sürekli olarak üretebildiği güç anlamına gelmiyor.

Alman Auto Motor und Sport dergisi tarafından gündeme getirilen Porsche Taycan Turbo GT örneği, elektrikli otomobillerde aynı araç için birden fazla geçerli güç değerinin bulunabileceğini gösteriyor.

Porsche, Taycan Turbo GT’nin standart gücü 778 hp, Launch Control ve kısa süreli overboost ile bu rakam yaklaşık 1.093 hp’ye kadar çıkıyor. Buna karşılık aracın Almanya’daki resmi belgelerinde 164 kW, yani 220 hp yazıyor.

İki rakamdan biri yanlış değil. Yalnızca farklı çalışma sürelerini ve farklı ölçüm standartlarını temsil ediyorlar.

TAYCAN TURBO GT GERÇEKTE KAÇ BEYGİR?

Porsche Taycan Turbo GT için dört farklı güç seviyesinden söz edilebiliyor:

Çalışma biçimiGüçKullanım süresi
Normal azami sistem gücü580 kW – 778 HPStandart performans değeri
Attack Mode700 kW – 939 HPYaklaşık 10 saniye
Launch Control760 kW – 1.019 HPKalkış sırasında kısa süre
Launch Control ve Overboost815 kW – 1.093 HPEn fazla 2 saniye
30 dakikalık güç değeri164 kW – 220 HPStandart 30 dakika ölçümü

Porsche’nin reklamlarında kullanılan 1.093 hp değeri, Launch Control ve Overboost etkinleştirildiğinde en fazla iki saniye boyunca elde edilebiliyor.

Otomobilin daha uzun süre koruyabildiği standart azami sistem gücü ise 580 kW, yani 778 HP. Almanya’daki ruhsata yazılan 164 kW’lık değer ise bunlardan farklı olarak aracın belirli bir test prosedürü altında 30 dakika boyunca sağlayabildiği ortalama azami gücü gösteriyor.

Dolayısıyla Taycan Turbo GT’nin 220 beygirlik bir otomobil olduğunu söylemek de 1.093 beygiri sürekli üretebildiğini düşünmek de teknik açıdan doğru değil.

Motorlar kısa süre boyunca çok yüksek miktarda elektrik enerjisini mekanik güce dönüştürebiliyor. Fakat yüksek akım, batarya hücrelerinde, inverterde ve elektrik motorunda hızla ısı oluşmasına neden oluyor.

Sıcaklık belirli bir sınırın üzerine çıktığında otomobil, parçaları korumak için gücü kademeli olarak azaltıyor. Bu nedenle yüksek performanslı elektrikli araçların katalog gücünü ne kadar süreyle koruyabildiği, yalnızca motor sayısına değil soğutma kapasitesine de bağlı.

HYUNDAİ IONİQ 5 N’DE DE BENZER FARK BULUNUYOR

Bu durum Porsche Taycan Turbo GT’ye özgü değil. Hyundai Ioniq 5 N de kısa süreli N Grin Boost modu etkinleştirildiğinde 478 kW, yani 641 HP güç üretiyor.

Ancak otomobilin Almanya’daki 30 dakika güç değeri yalnızca 159 kW seviyesinde. Bu da yaklaşık 213 hp anlamına geliyor.

30 DAKİKA GÜÇ DEĞERİ NASIL ÖLÇÜLÜYOR?

Almanya’daki elektrikli otomobil belgelerinde görülen düşük rakamların kaynağı Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonunun UN Regulation No. 85, kısa adıyla ECE R85 düzenlemesi.

Bu düzenleme, elektrikli aktarma sisteminin 30 dakika boyunca sağlayabildiği azami net gücü standart bir yöntemle ölçüyor. Elde edilen değer, Almanya’daki tescil belgelerinde otomobilin resmi gücü olarak kullanılabiliyor.

Buradaki 30 dakika gücü, otomobilin tam yarım saat boyunca katalogdaki tepe gücüyle çalıştırılması ve süre sonunda kalan gücün ölçülmesi anlamına gelmiyor. Belirli laboratuvar koşulları ve düzenleyici prosedürlerle belirlenen ayrı bir homologasyon değeri.

BİRDEN FAZLA MOTORUN GÜCÜ NEDEN DOĞRUDAN TOPLANMIYOR?

Çift veya üç motorlu elektrikli otomobillerde sistem gücü hesaplanırken motorların ayrı ayrı azami güçlerini toplamak her zaman doğru sonuç vermiyor.

Örneğin ön elektrik motoru en yüksek gücüne belirli bir devirde ulaşırken arka motor farklı bir devir aralığında tepe çıkışını verebilir. Batarya da bütün motorların teorik azami gücünü aynı anda besleyecek kadar akım sağlayamayabilir.

İnverter, yazılım ve çekiş kontrol sistemi de motorlara gönderilen gücü sınırlandırabilir. Bu nedenle her biri 300 kW üretebilen iki motora sahip bir otomobilin toplam sistem gücü mutlaka 600 kW olmayabilir.

UN Global Technical Regulation No. 21, hibrit otomobiller ile birden fazla elektrik motoruna sahip tamamen elektrikli araçların birleşik sistem gücünü standart biçimde belirlemek için kullanılıyor.

Dört haneli güçler aldatmaca mı? Performans 1000 beygir, ruhsatta 220 beygir!
Başlık ResmiDört haneli güçler aldatmaca mı? Performans 1000 beygir, ruhsatta 220 beygir!

ARAÇ 30 DAKİKA SONRA 220 BEYGİRE Mİ DÜŞÜYOR?

Taycan Turbo GT’nin yarım saat yüksek performansla kullanıldıktan sonra bir anda 1.093 beygirden 220 beygire düşeceğini düşünmek yanlış olur.

Ruhsattaki 30 dakika değeri standart bir homologasyon rakamı. Gerçek hayatta kullanılabilir güç yol, hava ve araç durumuna göre sürekli değişiyor. Otomobil kısa süreli performans talebinden sonra yeterince soğuyorsa yeniden yüksek güç verebilir. Buna karşılık sıcak havada pistte arka arkaya hızlı turlar atıldığında veya uzun süre azami hıza yakın gidildiğinde sistem daha erken güç sınırlamasına geçebilir.

HANGİ GÜÇ DEĞERİ DAHA ÖNEMLİ?

Bu sorunun cevabı otomobilin nasıl kullanılacağına göre değişiyor. Günlük kullanım, hızlı kalkış ve sollama performansı için tepe güç değeri daha fazla hissediliyor. Otomobilin 0-100 km/s hızlanmasını büyük ölçüde bu kısa süreli yüksek çıkış belirliyor.

Pist kullanımı, uzun yokuşlar, römork çekme veya yüksek hızın uzun süre korunması söz konusu olduğunda sürekli güç ile termal yönetim daha önemli hâle geliyor.

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
T-Otomobil
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"KAFALARINI KESECEĞİM"
Başörtülü kadınlara ve bebeklere skandal sözler!
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU!
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU!
Geride yürek yakan bu liste kaldı
TOGG'LA İLGİLİ ÇARPICI İDDİA!
TOGG'LA İLGİLİ ÇARPICI İDDİA!
Vestel ve Anadolu Grubu çekiliyor, yeni ortak geliyor
100 KİŞİYİ KURTARAN KAHRAMAN!
100 KİŞİYİ KURTARAN KAHRAMAN!
Faciada yardıma ilk koşan isim o anları anlattı
MİLLİ MAÇLARI KAÇIRACAK
MİLLİ MAÇLARI KAÇIRACAK
Kenan Yıldız'dan kötü haber
252 BİN TL MAAŞ VERİLECEK
252 BİN TL MAAŞ VERİLECEK
Avrupa ülkesinde Türkler için yeni iş kapısı açıldı!
"CANIM YANIYOR"
Acılı vatandaştan, Üstel'e canlı yayında tepki!
GEMİ YARIN YOLA ÇIKIYOR
GEMİ YARIN YOLA ÇIKIYOR
Türkiye'den Girne'deki arama çalışmalarına destek
LAHEY KARARINI AÇIKLADI
LAHEY KARARINI AÇIKLADI
Terör saldırısı sonrası o anlaşma askıya alınmıştı!
ENFLASYON İÇİN YENİ TAHMİN!
ENFLASYON İÇİN YENİ TAHMİN!
Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
DERBİ TAHMİNİ GÜNDEM OLDU
DERBİ TAHMİNİ GÜNDEM OLDU
"Tüm gün çalıştım" dedi, F.Bahçe iddiası geldi
FACİA GÖZ GÖRE GÖRE GELMİŞ
FACİA GÖZ GÖRE GÖRE GELMİŞ
Alabora olan gemi 12 yıl önce de kaza yapmış!
ÜLKE GENELİNDE ETKİLİ OLACAK
ÜLKE GENELİNDE ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji uzmanı tarih verdi!
'ÜRDÜN RÖVANŞI GELİYOR'
'ÜRDÜN RÖVANŞI GELİYOR'
Trump'tan İran'a yeni saldırı emri!
BAŞÖRTÜSÜNE CEZA KESİLECEK
BAŞÖRTÜSÜNE CEZA KESİLECEK
Fransız vekilden skandal seçim vaadi!
'SİYASETİN ZAMANI DEĞİL'
'SİYASETİN ZAMANI DEĞİL'
Rumlar insanlığını unutunca İngiliz vekil isyan etti!
'TEK BAŞINA TEHLİKE'
'TEK BAŞINA TEHLİKE'
Eski takım arkadaşı, Türkiye Gazetesi’ne konuştu
PAKİSTAN DUYURDU
PAKİSTAN DUYURDU
Mekke Anlaşması'na katılmak için o ülkeler sıraya girdi
"BU SU NEREDEN GELDİ?"
Faciadan aylar önce çekilen görüntü ortaya çıktı
ŞİMDİ DAHA GÜÇLÜ OLACAK
ŞİMDİ DAHA GÜÇLÜ OLACAK
Toyota'nın canavarına yeni motor takviyesi!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Kenan Yıldız'dan kötü haber: Milli maçları kaçıracak
Kenan Yıldız'dan kötü haber: Milli maçları kaçıracak
Kaydet
Türkiye'den Girne'deki arama çalışmalarına destek! Yarın yola çıkıyor, bin metreye kadar müdahale edebiliyor
Türkiye'den arama çalışmalarına destek! Yarın yola çıkıyor
Kaydet
Yunanistan Dışişleri Bakanı'ndan Mavi Vatan açıklaması
Yunanistan Dışişleri Bakanı'ndan Mavi Vatan açıklaması
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.