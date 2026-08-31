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KKTC'deki faciadan kurtulan annenin yürek yakan feryadı: "Kızım 'gondol gibi çok eğlenceli' demişti, ellerimden kayıp gitti"

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KKTC’nin Girne kentinden Mersin’e gitmek üzere yola çıkan yolcu feribotunun alabora olduğu kazada yaşanan dehşet, yaralı kurtulan bir annenin anlattıklarıyla ortaya çıktı. Kazada 6 ve 12 yaşlarındaki iki çocuğunu kaybeden anne, feribotun daha limandayken su aldığını, yolcuların uyarılarına rağmen kaptanın sefere devam ettiğini ve çocuklarının gözlerinin önünde sulara kapıldığını söyledi.

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Girne açıklarında 267 kişinin bulunduğu feribotun alabora olmasıyla yaşanan facianın ardından umutlu bekleyiş ikinci güne taşındı. 8 kişinin hayatını kaybettiği kazada kayıp 18 kişiyi arama çalışmaları gece boyunca sürerken, limanda yakınlarından gelecek iyi haberi bekleyen ailelerin feryatları yürekleri dağladı. Çocuklarını gözlerinin önünde kaybeden bir anne, “Ayağından tuttum ama her yer mazottu, kayıp gitti” sözleriyle yaşadığı dehşeti anlattı.

KKTC'deki faciada kayıplar arasında 6 ve 12 yaşlarındaki Saliha Miray Biçer ve Mehmet Asaf Biçer de var.
Başlık ResmiKKTC'deki faciada kayıplar arasında 6 ve 12 yaşlarındaki Saliha Miray Biçer ve Mehmet Asaf Biçer de var.

"GONDOL GİBİ ÇOK EĞLENCELİ, ZIPLAYARAK GİDİYORUZ DEMİŞTİ"

Girne açıklarında alabora olan feribotta 6 ve 12 yaşındaki iki çocuk da kayboldu. Kazanın ardından aileleri Saliha Miray Biçer ve Mehmet Asaf Biçer’den gelecek iyi haberi beklerken, ekiplerin kayıp yolcuları arama çalışmaları sürüyor.

Gemiye binerken ters giden bir şeylerin olduğunu fark ettiklerini ve geminin altından sular yükseldiğini belirten anne, tehlikeden habersiz olan küçük kızının son sözlerini gözyaşlarıyla aktardı:

"Gemiye bindik, altından su çıkıyordu. Oradaki adamlar 'bu normal bir şey değil' dedi ama kaptan yine de ilerledi. Alttan bom bom sesler geliyordu, bir şeyler patladı. Kızım bana, 'Anne, gondol gibi çok eğlenceli oldu, zıplayarak gidiyoruz' dedi. Ben de 'Kızım, bu normal değil' dedim".

KKTC'deki faciadan kurtulan annenin yürek yakan feryadı: "Kızım 'gondol gibi çok eğlenceli' demişti, ellerimden kayıp gitti"
Başlık ResmiKKTC'deki faciadan kurtulan annenin yürek yakan feryadı: "Kızım 'gondol gibi çok eğlenceli' demişti, ellerimden kayıp gitti"

"HER YER MAZOTTU, AYAĞINDAN TUTTUM AMA KAYDI"

Geminin su almaya başlamasıyla birlikte yolcuların panik içinde üst tarafa yönlendirildiğini söyleyen acılı anne, hiçbir görevlinin kendilerine yardımcı olmadığını ve can yeleği dahi verilmediğini belirtti.

KKTCdeki faciadan kurtulan annenin yürek yakan feryadı: Kızım gondol gibi çok eğlenceli demişti, ellerimden kayıp gitti
Başlık ResmiKKTCdeki faciadan kurtulan annenin yürek yakan feryadı: Kızım gondol gibi çok eğlenceli demişti, ellerimden kayıp gitti

Kızıyla birlikte hayatta kalma mücadelesi verdiği o can pazarını anlatan anne, şu ifadeleri kullandı:

Herkes üst üsteydi, tam bir can pazarıydı. Kızıma kimse can kurtaran yeleği vermedi. Kızımı elinden tutmuştum. Tam o sırada araya valizler düştü ve kızım elimi bıraktı. Hemen ayağından yakaladım ama her yer mazot olduğu için kaydı gitti. Üzerimde hala o mazotun kokusu var".

Video: Kıbrıs Genç TV
Başlık ResmiVideo: Kıbrıs Genç TV

"İKİ ÇOCUĞUM GEMİNİN İÇİNDE MAHSUR KALDI"

Kendisini eşinin yukarı çekerek kurtardığını, bir diğer çocuğunun ise kendi çabasıyla kenarlara tutunarak hayatta kaldığını belirten anne, diğer iki evladının ise geminin içinde kaldığını söyledi. Yetkililere feryat ederek yardım isteyen acılı anne, "Biri 6, diğeri 12 yaşında iki çocuğum kayıp. Valizlerin arasında geminin içinde kaldılar. Biri bize yardım etsin, çocuklarımı sağ bulsunlar" diyerek gözyaşı döktü.

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"UYARILARA RAĞMEN 'SAKİN OLUN' DEYİP YOLA ÇIKTILAR"

Geminin daha limandayken sorunlu olduğunun herkes tarafından bilindiğini iddia eden anne, uyarılara rağmen seferin ısrarla başlatıldığını söyledi. Yolcuların endişelenerek tepki gösterdiğini aktaran anne, "Denizin içinden üstümüze doğru sular geliyordu. 'Batıyoruz' dedik, uyardık. Görevli bize 'Sakin olun, kaptan gidiyor, bir şey yok, 20 dakika sonra geçer' dedi. Ama limandan çıktıktan sonra her şey 10 dakika bile sürmedi, gemi hemen gitti" diyerek sorumlulardan hesap sorulmasını istedi.

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Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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