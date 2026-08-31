Emeklilikte kritik tarih! 2036'ya kadar bunu yapmayan yandı

Sosyal güvenlik sisteminde yapılan reformlarla birlikte kamu çalışanlarının emeklilik hakları açısından önemli bir değişikliğe gidildi. Bu süreçte 1 Ekim 2008 tarihi, memurlar açısından kritik bir dönüm noktası olarak öne çıktı. Bu tarihten önce kamu görevine başlayanlar, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu kapsamındaki mevcut haklardan yararlanmaya devam ederken, bu tarihten sonra göreve başlayanlar farklı bir sisteme dahil edildi.

Ekim 2008'den sonra memuriyete başlayanlar, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında sigortalı sayılıyor. Dolayısıyla bu gruptaki çalışanların emeklilik yaşları ve emekli aylıklarının hesaplanmasında 5510 sayılı Kanun'un hükümleri uygulanıyor. Böylece aynı kamu görevinde bulunanlar açısından, göreve başlama tarihine bağlı olarak farklı emeklilik kuralları ortaya çıkıyor.