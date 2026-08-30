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Onlarca kişiyi boğulmaktan kurtardı! Girne'deki can pazarında teknesi ile yardıma koştu

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Onlarca kişiyi boğulmaktan kurtardı! Girne'deki can pazarında teknesi ile yardıma koştu

KKTC'de Girne açıklarında alabora olan feribotun çevresinde bulunan yat işletmecisi Fırat Gencer, teknesi ile yardıma koştuğu anları anlattı. Denizde can pazarının yaşandığını ifade eden Gencer, yaklaşık 50 kişiyi teknesine alarak tahliye ettiğini söyledi.

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Sezer Doğru
SEZER DOĞRU

Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinde yaşananlara ilişkin detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Facia sırasında yolcu gemisinin çevresinde bulunan ve olayın ardından kendi teknesiyle ilk müdahale edenlerden biri olan yat işletmecisi Fırat Gencer, yaşananları anlattı.

Kıbrıs Postası'nın haberine göre; Gencer, yaklaşık 50 kişiyi teknesine alarak tahliye ettiğini, aralarında bebeklerin ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişiyi denizden kurtardığını söyledi.

Onlarca kişiyi boğulmaktan kurtardı! Girne'deki can pazarında teknesi ile yardıma koştu
Başlık ResmiOnlarca kişiyi boğulmaktan kurtardı! Girne'deki can pazarında teknesi ile yardıma koştu

"BU HAVADA SEYİR Mİ YAPILIR DEDİK, 5 DAKİKA SONRA İHBAR GELDİ"

Geminin yola çıktığı sabah saatlerinde otelin sahilinde olduğunu belirten Gencer, denizin oldukça fırtınalı olduğunu, geminin hareket ettiğini gördüklerinde kendi aralarında, “Bu havada seyir mi yapılır?” şeklinde konuştuklarını dile getirdi.

Bir süre sonra denizde turuncu renkte bir şeyin patladığını gördüğünü anlatan Gencer, bunun iyiye işaret olmadığını düşündüğünü söyledi.

Ardından benzer durumun peş peşe ikinci, üçüncü ve dördüncü kez yaşandığını belirten Gencer, durumu Sahil Güvenlik’e bildirdiğini ve kendisine ilk aşamada herhangi bir ihbar ulaşmadığının söylendiğini ifade etti.

Fırat Gencer
Başlık ResmiFırat Gencer

Gencer, daha sonra Sahil Güvenlik tarafından kendisinin arandığını belirterek yaşananları şöyle anlattı:

“Akabinde 5 dakika sonra aradı ve ‘Tekne batıyor’ ihbarı verdi. Bizim teknemiz karadaydı. Suya atlayıp ilk gidenlerden biriyim ben. Sahil Güvenlik de hemen yanımızda geldi.”

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ONLARCA KİŞİYİ TEKNESİNE ALDI

Kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik ekipleriyle birlikte katıldığını belirten Gencer, denizde bulunan kişileri teknelerine almaya başladıklarını belirtti.

Onlarca kişiyi boğulmaktan kurtardı! Girne'deki can pazarında teknesi ile yardıma koştu
Başlık ResmiOnlarca kişiyi boğulmaktan kurtardı! Girne'deki can pazarında teknesi ile yardıma koştu

Gencer, 35-40 kişiyi teknesine aldığını, kapasitenin dolmasının ardından özellikle salların içerisindeki bebek ve çocukları da tahliye etmeye çalıştıklarını anlattı.

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Yaklaşık 15-20 çocuğu kurtararak mendireğe getirdiğini belirten Gencer, daha sonra yeniden bölgeye gitmelerine gerek kalmadığını söyledi.

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