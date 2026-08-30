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Yeni ehliyet sistemi ne zaman uygulanacak? Direksiyon sınavında yeni dönem!

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Yeni ehliyet sistemi ne zaman uygulanacak? Direksiyon sınavında yeni dönem!
Fotoğraf Başlığı Yeni ehliyet sistemi ne zaman uygulanacak

Ehliyet almak isteyen milyonlarca sürücüyü ilgilendiren direksiyon sınavı uygulamasında yeni bir dönem başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle, adayların önceden belirlenmiş güzergahları takip ettiği mevcut sınav sisteminin yerine serbest güzergah uygulamasına geçiliyor. Yeni ehliyet sistemi ne zaman uygulanacak merak edilirken direksiyon sınavlarında değişiklikler dikkat çekiyor.

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Yeni ehliyet sınavı sistemi kademeli olarak uygulanmaya başlanırken, sınavların içeriğinde de önemli değişiklikler yapılacak. Adaylar sınav sırasında normal akan trafiğin içerisinde araç kullanacak, gerçek araçların bulunduğu alanlarda park edecek ve farklı yol koşullarında sürüş gerçekleştirecek. Peki, yeni ehliyet sistemi ne zaman uygulanacak, direksiyon sınavı nasıl olacak ve sınav süresi kaç dakika sürecek?

YENİ EHLİYET SİSTEMİ NE ZAMAN UYGULANACAK?

Yeni ehliyet sınavı düzenlemesi kademeli olarak hayata geçirilmeye başlandı. Uygulamanın mevcut sistemin tamamen bir anda kaldırılması yerine aşamalı şekilde yaygınlaştırılması planlanıyor.

Yeni sistemin uygulanmaya başlamasıyla birlikte sürücü adaylarının sınav öncesinde yalnızca belirli bir parkuru öğrenerek hazırlık yapması yeterli olmayacak. Adayların şehir içi trafik, park, çevre yolu ve farklı sürüş koşullarında araç kullanabilecek düzeyde eğitim alması gerekecek.

Yeni ehliyet sistemi ne zaman uygulanacak? Direksiyon sınavında yeni dönem!
Başlık ResmiYeni ehliyet sistemi ne zaman uygulanacak? Direksiyon sınavında yeni dönem!

YENİ EHLİYET SİSTEMİ NASIL OLACAK, DİREKSİYON SINAVI NASIL YAPILACAK?

Kademeli olarak hayata geçirilen yeni ehliyet sisteminde sabit sınav güzergahı yerine serbest güzergah uygulaması getirilecek. Adaylar akan trafik içerisinde sınava başlayacak ve park uygulamalarında gerçek araçların bulunduğu alanlar kullanılabilecek. Sınav esnasında çevre yolunda sürüş yapılabilecek, adayların belirlenen azami sürate ulaşması değerlendirilecek.

Yeni ehliyet sistemi ne zaman uygulanacak? Direksiyon sınavında yeni dönem!
Başlık ResmiYeni ehliyet sistemi ne zaman uygulanacak? Direksiyon sınavında yeni dönem!

Alışveriş merkezi otoparkı gibi farklı alanlarda sürüş yapılabilecek. Ayrıca yaklaşık 35 dakika olan sınav süresinin 1 saate kadar çıkması bekleniyor. Direksiyon eğitiminin de 14-16 saatten 24 saate yükseltilmesi planlanıyor.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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