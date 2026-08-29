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Sürücü adayları dikkat! Ehliyet sınavı sil baştan

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Sürücü adayları dikkat! Ehliyet sınavı sil baştan

Ehliyet sınavlarında ezbere dayalı sabit parkur sistemi sona eriyor. Sürücü adayları, artık serbest güzergah uygulamasıyla akan trafikte sınava başlayacak.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürürlüğe konulan yeni yönetmelikle ehliyet alma süreci değişiyor. Yıllardır uygulanan ve adayların ezberleyerek geçebildiği 'sabit parkur' yerine 'serbest güzergâh' adı verilen yeni bir sistem kademeli olarak hayata geçiriliyor.

Sürücü adayları dikkat! Ehliyet sınavı sil baştan
Başlık ResmiSürücü adayları dikkat! Ehliyet sınavı sil baştan

Eskişehir'de bir sürücü kursu yetkilisi Salih Er, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

YENİ SINAV 1 SAATİ BULACAK

Yeni serbest sisteme göre yapılacak olan sınavın 1 saati bulacağını söyleyen Er, bu düzenlemenin profesyonel sürücüler yetiştirilmesi açısından güzel bir gelişme olduğunu söyledi.

Sürücü adayları dikkat! Ehliyet sınavı sil baştan
Başlık ResmiSürücü adayları dikkat! Ehliyet sınavı sil baştan

"BU KARARIN DEVRİM NİTELİĞİNDE OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Düzenlenen yeni sınav yönetmeliği hakkında konuşan Salih Er şöyle devam etti:

"Direksiyon sınav güzergahı tamamıyla değişiyor. Açıkçası bu kararın devrim niteliğinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha önceki sınav sisteminde belirli bir güzergah üzerinden hareket ediliyordu. Getirilen serbest güzergah sınav sistemi ile aday sürücüler şehirde, ilde ve ilçede normal akan trafikte sınava başlayacak. Daha öncesinde iki duba arasında park sistemi yapılıyordu. Yeni sistem ile gerçek araçlar arasında aday park etmeye çalışacak. Çevre yolunda da eğitim görecek ve belirli bir azami sürate ulaşılması sağlanacak. Bu sürate ulaştıktan sonra gerekirse alışveriş merkezlerinin otoparklarına kadar giriş çıkış yapması sağlanarak sınavı tamamlayacak. Daha önceki sınav sistemimiz yaklaşık 35 dakika sürüyordu. Yeni sınav yönetmeliği ise yaklaşık 1 saat gibi bir süre alması bekleniyor. Önceki sınav düzeninde direksiyon eğitimleri ortalama 14-16 saat sürmekteydi. Şu anda ise 24 saate yükselecek. Sınav güzergahı genişlediği için adaylar mecburen yüksek direksiyon eğitimi almak zorunda kalacaklar"

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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