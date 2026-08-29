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30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi?

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30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi?
Fotoğraf Başlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi?

İlk kez 1926'da Zafer Bayramı olarak kutlanmaya başlanan 30 Ağustos, her yıl yurt genelinde ve KKTC'de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı pazar gününe denk geldi. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi?

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Her yıl Türkiye genelinde kutlanan Zafer Bayramı'nın bu yıl haftanın hangi gününe denk geldiği merak ediliyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı tüm yurtta kutlanacak. Zafer Bayramı'nın hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle tatil kısa sürecek, uzamayacak.

30 AĞUSTOS 2026 RESMİ TATİL Mİ?

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun uyarınca 30 Ağustos Zafer Bayramı, resmi tatil günleri arasında yer alıyor. Bu nedenle kamu kurum ve kuruluşları 30 Ağustos'ta hizmet vermeyecek. Özel sektör çalışanlarının çalışma durumu ise iş sözleşmeleri ile yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre şekillenecek.

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi?
Başlık Resmi30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi?

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmî ve ulusal bir bayramdır.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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