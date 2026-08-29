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Yaşam

Gelinlerin altın kemerine rakip çıktı! Yok satıyor, fiyatı 1,5 milyon TL’yi buluyor

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Gelinlerin altın kemerine rakip çıktı! Yok satıyor, fiyatı 1,5 milyon TL’yi buluyor

Gaziantep’te düğün sezonuyla birlikte gösterişli takılara ilgi artarken, kuyumcular erkekler için yaklaşık 1,5 milyon TL değerinde altın kravat üretmeye başladı. 150 ila 250 gram ağırlığındaki kravatlar, özellikle damatlar ve özel günlerde kullanılmak üzere yoğun talep görüyor.

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Zengin kültürel mirası ve geleneksel el sanatlarıyla öne çıkan Gaziantep'te kuyumcular, klasik takıların yanı sıra farklı ve gösterişli tasarımlar üretmeye devam ediyor.

Gelinlerin altın kemerine rakip çıktı! Yok satıyor, fiyatı 1,5 milyon TL’yi buluyor
Başlık ResmiGelinlerin altın kemerine rakip çıktı! Yok satıyor, fiyatı 1,5 milyon TL’yi buluyor

Düğün sezonunun hareketlenmesiyle birlikte kadınların altın kemerine rakip olarak piyasaya sürülen altın kravatlar da trend ürünler arasında yerini aldı. Yaklaşık 150 ila 250 gram ağırlığında üretilen altın kravatların fiyatı, kullanılan altın miktarı ve işçiliğe göre değişiyor.

Gelinlerin altın kemerine rakip çıktı! Yok satıyor, fiyatı 1,5 milyon TL’yi buluyor
Başlık ResmiGelinlerin altın kemerine rakip çıktı! Yok satıyor, fiyatı 1,5 milyon TL’yi buluyor
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FİYATI 1,5 MİLYON TL’Yİ BULUYOR

Kuyumcu Murat Kocardıç, altın kravatların güncel altın piyasası ve gramajına göre yaklaşık 1 milyon 400 bin TL ile 1 milyon 500 bin TL arasında satışa sunulduğunu söyledi. Kocardıç, benzersiz tasarımı ve işçiliğiyle dikkat çeken altın kravatların piyasaya çıktığı günden bu yana vatandaşlardan ilgi gördüğünü ve satış rekoru kırdıklarını belirterek, özellikle düğün ve özel günlerde erkekler tarafından tercih edildiğini ifade etti.

Gelinlerin altın kemerine rakip çıktı! Yok satıyor, fiyatı 1,5 milyon TL’yi buluyor
Başlık ResmiGelinlerin altın kemerine rakip çıktı! Yok satıyor, fiyatı 1,5 milyon TL’yi buluyor

"SATIŞTA REKOR KIRDIK"

Kuyumcu Murat Kocaardıç, "Gaziantep'te ürettiğimiz altın kravatlar gelinlerin kemerine rakip çıktı. Erkekler tarafından çok tercih edilen bir ürün haline geldi. Bu sene beklediğimizin üzerinde bir satış gerçekleştirerek rekor kırdık. 150 ila 250 gram arasında üretiyoruz. Güncel olarak altın fiyatlarına göre 1 milyon 420 bin ila 1 milyon 450 bin TL arasında değişiyor" dedi.

"GELİNE KEMER ALIRKEN ERKEĞE DE KRAVAT ALINIYOR"

Vatandaşlar tarafından altın kravatın talep gördüğünü söyleyen Kocaardıç, "Bu altın kravatı gören vatandaşlar işi komediye vuruyor fakat erkek müşterilerimiz tarafından çok talep görmeye başladı. Biz üretici olarak bu durumdan memnunuz. Düğün sezonu başladı ve devam ediyor. Düğün için altın alışverişine gelen vatandaşlar, geline kemer alırken erkeğe de kravat alıyor. Şakasını da yapıyorlar fakat güzel bir ürün oldu bizim için" diye konuştu.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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