Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Devlet Bahçeli'den 30 Ağustos mesajı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

MHP lideri Devlet Bahçeli 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle bir mesaj yayınladı. Bahçeli, "Dumlupınar, iki asırlık hesabın görüldüğü meydana dönüşmüştür. Kocatepe’de alınan karar, Dumlupınar’da verilen hüküm, İzmir’de nihayet bulan hakikat bellidir: Bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir!" ifadelerini kullandı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

MHP Lideri Devlet Bahçeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle yazılı mesaj yayımladı. Bahçeli, "Türk milletinin Anadolu’daki son büyük ölüm-kalım mücadelesinde 30 Ağustos 1922, iki asrı aşan ricat devrinin tersine çevrildiği; düşman önünde gittikçe geriye çekilen hudut çizgilerinin bu defa Türk süngüsünün istikametinde batıya doğru sürüldüğü gündür." dedi.

"TÜRK MİLLETİNİN 2 ASRI AŞAN MÜCADELESİNE BAKILMALI"

Tarihten detaylar aktaran MHP lideri, "30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da kesilen hükmün ağırlığını kavramak için birkaç günlük bir muharebenin hudutlarından çıkıp Türk milletinin iki asrı aşan mücadele tarihine bakmak gerekir. 1699 Karlofça’yla başlayan toprak kayıpları, 93 Harbi’nin ağır yaralarıyla derinleşmiş; Balkan Harpleri’nde Rumeli’nin bağrından koparılan yüz binlerin acısı, Trablusgarp’tan Kafkasya’ya, Çanakkale’den Filistin’e kadar uzanan cephelerde verilen insan ve vatan kayıplarıyla birleşmiştir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklaması şöyle devam etti: "Mondros’la ordusu dağıtılmak, Sevr’le vatanı parçalanmak, İzmir’in işgaliyle Anadolu’nun kalbine kadar sokulmak istenen Türk milleti için mesele artık kaybedilmiş toprakların hesabından çıkmış, elde kalan son vatan üzerinde hür yaşayıp yaşayamayacağımızın davasına dönüşmüştür.

Devlet Bahçeliden 30 Ağustos mesajı
Başlık ResmiDevlet Bahçeliden 30 Ağustos mesajı

"DUMLUPINAR, 2 ASIRLIK HESABIN GÖRÜLDÜĞÜ MEYDANDIR"

İstiklal Harbi’nin bütün askeri kudreti; genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, topyekûn ayağa kalkan milli seferberlik ruhuyla işte bu hakikat etrafında çelikleşmiştir. Mütareke hükümlerinin arkasına saklanan işgal kuvvetleri limanlara, kışlalara, demiryollarına ve şehirlere el uzatırken; Anadolu’nun farklı köşelerinde yükselen itiraz, Samsun’dan Havza’ya, Amasya’dan Erzurum’a Sivas’a uzanan mücadeleyle müşterek bir istikamete kavuşmuş; nihayet Ankara’da devlet iradesine dönüşmüştür. İnönü’de yeniden doğrulan Türk ordusu, Kütahya-Eskişehir’in çetin şartlarında Sakarya’nın doğusuna çekilirken iradesinden hiçbir şey kaybetmemiş; Ankara’nın ufkunda düşman top seslerinin duyulduğu günlerde Türk milleti, altında izmihlal ateşi, karşı yakasında istiklal ve milli beka bulunan bir sırat köprüsünün üzerinde yürümüştür.

Sakarya’da yirmi iki gün ve gece boyunca kanla tutulan hat, yedi düvelin sırtını sıvazladığı Yunan taarruzunun belini kırmış; asırlardır ağır bedellerle sınanan Türk milletinin istikbali, istiklal istikametinde yeniden şahlanmıştır.

ÖNERİLEN HABERLER
Alihan Kuriş soruşturmasında yeni gelişme: İdris Naim Şahin’in ifadesine başvurulacak
GÜNDEM

Alihan Kuriş soruşturmasında yeni gelişme: İdris Naim Şahin’in ifadesine başvurulacak

Fakat Türk’ün hesabı henüz kapanmamıştır. Ordunun noksanları tamamlanmış, milletin kıt imkanları aynı hedef uğruna seferber edilmiş, düşmanın kökünü Anadolu’dan sökecek nihai zaferin saati, sabır ve sebatla beklenmiştir.26 Ağustos sabahında Kocatepe’nin karanlığını yaran Türk topçusu, bekleyişin bittiğini ilan etmiştir. Afyon hattı parçalanmış, Türk ordusu dört gün boyunca düşmanın yollarını adım adım kapatarak Dumlupınar’daki nihai hesaplaşmanın çemberini örmüştür. Nihayet 30 Ağustos’ta Dumlupınar, iki asırlık hesabın görüldüğü meydana dönüşmüştür.

"BU VATANDA SON SÖZ TÜRK MİLLETİNİNDİR"

Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’nın sevk ve idaresindeki kahraman Türk ordusu; piyadenin süngüsü, topçunun ateşi, süvarinin yıldırım misali sürati ve Mehmetçiğin ölümden sakınmayan imanıyla emperyalist hesapların piyonlarını tarumar etmiş; Karlofça’dan Balkan Harplerine kadar biriken hicranın, Mondros’un hüsranının, Sevr’in hayasız hesabının cevabı Dumlupınar’da verilmiştir. Türk ordusu zaferin ardından durmamış; 9 Eylül’de İzmir’e vardığında Anadolu’ya sokulan müstevli, başladığı yerde denize dökülmüştür. Kocatepe’de alınan karar, Dumlupınar’da verilen hüküm, İzmir’de nihayet bulan hakikat bellidir: Bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir!

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Harbi’ne omuz veren kahraman silah arkadaşlarını; bu toprakları kanlarıyla, canlarıyla bizlere vatan kılan şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Ne Mutlu Türk’üm Diyene!"

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
SİNSİ TEZGAH İFŞA OLDU
SİNSİ TEZGAH İFŞA OLDU
Gülistan Doku soruşturmasında 10 gözaltı daha!
İŞTE AYLIK KAZANCI
İŞTE AYLIK KAZANCI
Tutuklanan menajer gelir paylaşımlarını açıkladı
DENİZİN ORTASINDA YÜRÜYÜŞ!
DENİZİN ORTASINDA YÜRÜYÜŞ!
Ayvalık'ta tatilciler adalar arasını yürüyerek geçiyor
ÇEYREK KAVUNA 200 TL!
ÇEYREK KAVUNA 200 TL!
Turistin ödediği hesap sosyal medyayı karıştırdı
F.BAHÇE'DEN G.SARAY'A DEV ÇALIM
F.BAHÇE'DEN G.SARAY'A DEV ÇALIM
Can Uzun transferi Talisca'ya bağlı
HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRANI!
HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRANI!
100 bin lira yatıran 33 bin lira kâr etti!
GÖRÜNTÜLER YÜREK BURKTU!
GÖRÜNTÜLER YÜREK BURKTU!
Fethiye'nin akciğerleri küle döndü
ALTIN KEMERE RAKİP
ALTIN KEMERE RAKİP
Düğünlerin yeni trendi: Fiyatı 1,5 milyon TL
DEĞERİ 1.2 MİLYAR DOLARI AŞTI!
DEĞERİ 1.2 MİLYAR DOLARI AŞTI!
İşte Türkiye'nin ilk unicorn mobil uygulaması
'VAN DIJK, SALIBA GİBİ OLABİLİR'
'VAN DIJK, SALIBA GİBİ OLABİLİR'
F.Bahçe’nin yeni transferini eski hocası anlattı
ZAM ETİKETTE DEĞİL!
ZAM ETİKETTE DEĞİL!
Fiyatı değiştirmeden cepten alıyorlar
ÜNLÜLERİ DE DOLANDIRDI!
ÜNLÜLERİ DE DOLANDIRDI!
3 yıl sonra kafede otururken yakayı ele verdi
KARTAL SAMBACI'YI İSTİYOR
KARTAL SAMBACI'YI İSTİYOR
Transferde 3 milyon euroluk fark
BİR CÜMLE CEZASINI DÜŞÜRDÜ
BİR CÜMLE CEZASINI DÜŞÜRDÜ
Kuzenini öldürüp müebbet almıştı!
TARİHİN EN BÜYÜK ANLAŞMASI!
TARİHİN EN BÜYÜK ANLAŞMASI!
Trump duyurdu... İmzalar atıldı
İŞTE ŞAŞIRTAN SONUÇLAR!
İŞTE ŞAŞIRTAN SONUÇLAR!
81 ilin otomobil yaşı açıklandı
GÜZELLİK MERKEZİNDE SKANDAL!
GÜZELLİK MERKEZİNDE SKANDAL!
14 bin gizli kamera görüntüsü ortaya çıktı
26 KENTE KRİTİK UYARI!
26 KENTE KRİTİK UYARI!
Meteoroloji tek tek paylaştı
MİLYONLARCA FİDYE İSTENİYOR
MİLYONLARCA FİDYE İSTENİYOR
Belediye başkanını böyle kandırdılar!
KREDİ FAİZLERİNE İNDİRİM!
KREDİ FAİZLERİNE İNDİRİM!
Tarih belli oldu, ilk adımı kamu bankaları atacak
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Muğla'da çıkan yangın, Antalya'ya sıçradı! 2 koldan söndürme çalışmaları sürüyor
Muğla'da çıkan yangın, Antalya'ya sıçradı
Kaydet
Galatasaray istiyordu, ezeli rakibe gidiyor
G.Saray istiyordu, ezeli rakibe gidiyor
Kaydet
Uygulama 1 Temmuz'da başlamıştı! DOA ile 130 milyon içecek ambalajı toplandı
DOA ile 130 milyon içecek ambalajı toplandı
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.