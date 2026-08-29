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Spor

Galatasaray istiyordu, ezeli rakibe gidiyor

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Galatasaray istiyordu, ezeli rakibe gidiyor
Fotoğraf Başlığı Galatasaray istiyordu, ezeli rakibe gidiyor

Tottenham'dan ayrılması beklenen Pape Matar Sarr için transfer yarışı kızıştı. Galatasaray'ın ardından Beşiktaş, Nottingham Forest ve Monaco da Senegalli orta saha için devreye girdi.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündeme gelen Tottenham'ın Senegalli orta saha oyuncusu Pape Matar Sarr için talipler artıyor. 23 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş'ın yanı sıra İngiltere ve Fransa'dan da kulüplerin devreye girdiği öne sürüldü.

Galatasaray istiyordu, ezeli rakibe gidiyor
Başlık ResmiGalatasaray istiyordu, ezeli rakibe gidiyor

SARR İÇİN TALİP SAYISI ARTIYOR

İngiliz gazeteci Ben Jacobs'un haberine göre transfer döneminin sonuna yaklaşılırken Pape Matar Sarr'a ilgi gösteren kulüplerin sayısı da yükseldi. Senegalli futbolcunun transferi için Nottingham Forest'ın da yarışa katıldığı belirtilirken, Beşiktaş ve Monaco'nun da oyuncunun durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.

Caught Offside ise Galatasaray'ın Sarr'ın transfer şartları hakkında Tottenham'dan bilgi aldığını duyurdu.

Galatasaray istiyordu, ezeli rakibe gidiyor
Başlık ResmiGalatasaray istiyordu, ezeli rakibe gidiyor

TOTTENHAM KİRALAMA FORMÜLÜNE SICAK BAKIYOR

Tottenham'ın 23 yaşındaki futbolcunun transfer döneminin sonuna kadar takımdan ayrılmasına izin vermesi bekleniyor. İngiliz ekibinin, Sarr için satın alma opsiyonu veya zorunluluğu içeren ücretli kiralama tekliflerini değerlendirmeye hazır olduğu kaydedildi.

Sarr'ın sezon öncesi hazırlık maçlarında yeterince süre alamaması da ayrılık ihtimalini güçlendiren faktörlerden biri olarak gösteriliyor.

Galatasaray istiyordu, ezeli rakibe gidiyor
Başlık ResmiGalatasaray istiyordu, ezeli rakibe gidiyor

DE ZERBİ'DEN SARR AÇIKLAMASI

Tottenham Teknik Direktörü Roberto De Zerbi de Sarr'ın geleceğiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İtalyan teknik adam, transfer döneminin son günlerinde Senegalli futbolcunun durumunun netleşebileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Pape iyi bir oyuncu. Transfer döneminin son günlerinde onunla ilgili neler olabileceğini göreceğiz. Tüm oyuncularla çok açık bir şekilde konuştum. Açık ve net konuşursanız, sürpriz beklememelisiniz. Ayrılmak isteyen oyuncular ayrıldı. Belki ayrılmak isteyen bazı oyuncularımız var ve onlar bekliyor; biz de bir teklif bekliyoruz."

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Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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