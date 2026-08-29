Denizlerde av yasağının kalkmasına az bir süre kala balıkçı tezgahları şenlenmeye başladı. Bu yıl palamut bolluğu yaşanırken, 600-800 gramlık palamutlar 125 liradan satılıyor.

Balıkçı tezgahlarında hareketlilik başladı. Bu yıl bolluk yaşanan palamut, bu hafta sonu uygun fiyatıyla vatandaşların yüzünü güldürdü.

800 GRAMLIK PALAMUT 125 LİRA

Düzce'de semt pazarları ve balık hallerinde palamudun tanesi 125 liradan satışa sunulurken, fiyatların düşmesi hem tüketiciyi hem de balıkçı esnafını memnun etti. Tezgahlardaki palamutların yalnızca fiyatı değil, boyutları da dikkat çekiyor. Balıkçı esnafı, bu dönemde yakalanan palamutların ortalama 600-800 gram ağırlığında ve oldukça etli olduğunu belirtiyor.

Palamutta bolluk var! Esnaf satışlardan, vatandaş fiyattan memnun

ESNAF SATIŞLARDAN MEMNUN

Balıkçılar, havaların soğuması ve palamut sürülerinin Karadeniz ile Marmara'daki hareketliliğinin artmasıyla birlikte av miktarının yükseleceğini ifade ediyor. Esnaf, palamutun tanesinin 125 liraya kadar gerilemesinin satışlara olumlu yansıdığını belirterek, "Hem doyurucu hem de cep yakmıyor. Satışlardan oldukça memnunuz" değerlendirmesinde bulunuyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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