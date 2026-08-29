Nijer’in başkenti Niamey’de gece boyunca şiddetli çatışmalar yaşandı. Silahlı grupların Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve stratejik noktalara ilerlemeye çalıştığı belirtilirken, askerler bölgeye çıkan yolları kapattı, devlet televizyonu Tele Sahel’in yayını kesildi.

Nijer’in başkenti Niamey’de silahlı kuvvetler içindeki isyancıların Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na yönelik baskın girişimi çatışmaya dönüştü.

Güvenlik kaynağına göre Cumhurbaşkanlığı muhafızları askerlerin saraya girişini engelledi. Darbe girişiminin ardından bölgede çatışmalar devam etti.

BAŞKENTTE GECE BOYUNCA SİLAH SESLERİ

Gece boyunca Niamey’in çeşitli bölgelerinde yoğun silah sesleri duyuldu. Çatışmalar özellikle Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın bulunduğu şehir merkezi ile büyük bir askeri üssün yer aldığı Diori Hamani Uluslararası Havalimanı çevresinde yoğunlaştı.

Nijerin başkentinde darbe girişimi mi? Devlet televizyonunun yayını kesildi!

Güvenlik güçleri Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve kritik noktalara çıkan yolları kapatırken, başkentin bazı bölgelerine zırhlı araçlar sevk edildi.

DEVLET TELEVİZYONU YENİDEN YAYINDA

Başkentteki çatışmalar sırasında Nijer’in devlet televizyonu Tele Sahel’in yayını da kesildi. Bir saatten uzun süre ekranları kararan kanalın yerel saatle 10.00 sıralarında yeniden yayına başladı.

Yaşanan gelişmelerin ardından Nijer ordusu halka sakin kalma ve doğrulanmamış bilgileri paylaşmama çağrısında bulundu.

ORDUDAN İLK AÇIKLAMA

Nijer ordusu, başkentte yaşanan hareketliliğin ardından sosyal medya üzerinden halka sakin olma çağrısında bulundu.

Açıklamada, “Mevcut olaylar ışığında sakin kalalım ve doğrulanmamış bilgileri paylaşmaktan kaçınalım. Savunma ve güvenlik güçlerimiz vatanı savunmak için seferber edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Nijer'in başkentinde darbe girişimi mi? Devlet televizyonunun yayını kesildi!

ÇATIŞMALAR STRATEJİK ÜS ÇEVRESİNDE YOĞUNLAŞTI

Çatışmaların merkezindeki 101 Numaralı Hava Üssü, Niamey Uluslararası Havalimanı kompleksi içerisinde bulunuyor. Üs, Rus Afrika Kolordusu unsurlarının yanı sıra Nijer, Burkina Faso ve Mali’nin oluşturduğu Sahel Devletleri İttifakı’nın ortak askeri yapılanması açısından da stratejik önem taşıyor.

Havalimanı ve çevresindeki askeri noktalar yıl içerisinde daha önce de silahlı grupların saldırılarının hedefi olmuştu.

General Abdourahamane Tiani liderliğindeki askeri yönetimin kontrolündeki Nijer’de başkentte yaşanan son çatışmaların ardından güvenlik güçlerinin operasyonları ve bölgedeki hareketlilik sürüyor.

Nijer'in başkentinde darbe girişimi mi? Devlet televizyonunun yayını kesildi!

Öte yandan saldırganlar kentin Diori Hamani Uluslararası Havalimanı'nı vurdu.

HAVALİMANI BU YIL İKİ KEZ HEDEF ALINDI

Niamey’deki Diori Hamani Uluslararası Havalimanı ve içerisinde bulunan 101 Numaralı Hava Üssü, 2026 yılında daha önce iki kez cihatçı grupların saldırısına uğradı. Ocak ayında Sahel’deki İslam Devleti (EIS), haziran ayı sonunda ise rakibi El Kaide’nin Sahel kolu İslam ve Müslümanları Destek Grubu (JNIM) bölgeyi hedef aldı.

Nijerli yetkililere göre ocak ayındaki saldırıda 20 saldırgan öldürüldü, dört asker yaralandı. Haziran ayındaki saldırıda ise en az 11 asker, iki sivil ve 22 saldırgan hayatını kaybetti. Nijer ordusu her iki saldırının da püskürtüldüğünü açıkladı.

ÜLKEDE HAKİMİYET SAVAŞI

Sahel’de faaliyet gösteren EIS ve JNIM, yalnızca Nijer ordusu ve sivilleri hedef almıyor. Birbirine rakip iki örgüt, özellikle Nijer başta olmak üzere bölgede nüfuz alanlarını genişletmek için de çatışıyor.

Her iki örgüt, Nijer’in müttefikleri Burkina Faso ve Mali’de de faaliyet gösteriyor. Darbelerle iktidara gelen askeri yönetimlerin kontrolündeki üç ülke, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu’ndan (ECOWAS) ayrılırken Fransa başta olmak üzere geleneksel Batılı ortaklarıyla ilişkilerini azaltarak Rusya ile yakınlaşma yoluna gitti.

101 NUMARALI ÜS NEDEN ÖNEMLİ?

Diori Hamani Uluslararası Havalimanı kompleksi içerisinde bulunan 101 Numaralı Hava Üssü, stratejik konumuyla öne çıkıyor. Üs, Niamey’deki Rus Afrika Kolordusu unsurlarının karargahının yanı sıra Nijer, Burkina Faso ve Mali’nin oluşturduğu Sahel Devletleri İttifakı’nın birleşik kuvvetler komutanlığına da ev sahipliği yapıyor.

Bölgenin önemi bununla da sınırlı değil. Havalimanı çevresinde Aralık 2025 ile Ocak 2026 arasında ihracat için bekletilen büyük miktarda uranyum konsantresi bulunuyordu. Söz konusu sevkiyatta daha sonra herhangi bir hareket tespit edilmedi.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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