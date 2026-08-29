Belediye başkanını böyle kandırdılar: Sosyal yardımlar kesildi, milyonlarca fidye isteniyor

Almanya'nın başkenti Berlin'in sistemlerine sızdığını ve 5,79 terabaytlık veri ele geçirdiğini öne süren hacker grubu, çaldığı verileri yayımlamakla tehdit ederek 2 milyon avro fidye istedi. Berlin Belediye Başkanı Kai Wegner ise şantaja boyun eğmeyeceklerini açıkladı.

Almanya’nın başkenti Berlin, siber suçluların hedefi oldu. Şehir sistemlerine sızarak yaklaşık 5,79 terabaytlık devasa bir veri arşivini ele geçiren hackerlar, Berlin Eyalet Başbakanı ve Belediye Başkanı Kai Wegner’e şantaj yaparak yaklaşık 2 milyon avro (30 bitcoin) fidye talep etti.

Der Spiegel’in haberine göre, Rusya ve Doğu Avrupa merkezli olduğu bilinen ve daha önce British Museum’a düzenlenen siber saldırının da arkasındaki "Rhysida" isimli hacker grubu, Perşembe akşamı belediyeye fidye talebini iletti. Grup, istenen ödeme yapılmazsa çalınan verileri yedi gün içinde dark web üzerinde açık artırmaya çıkaracağını duyurdu.

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SİSTEMLER KAPATILDI, SOSYAL YARDIMLAR AKSADI

İlk veri sızıntısının 7-12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştiği, 14 Ağustos’ta ise iki departman ağının güvenlik amacıyla tamamen kapatıldığı tespit edildi. Yaşanan kesinti nedeniyle başkentte konut yardımı başvuruları ve ödemeler günlerce yapılamazken, soruşturmanın genişletilmesiyle ulaşım ve çevre departmanlarında da yeni veri sızıntıları tespit edildi.

Belediye başkanlığı ofisinden Cuma günü yapılan açıklamada, "Kişisel verilerin veya diğer kamuya açık olmayan verilerin de etkilenmiş olabileceği ihtimali göz ardı edilemez" denilerek durumun ciddiyetine vurgu yapıldı. Der Spiegel’in yayınladığı ekran görüntülerine göre hackerlar sözleşmeler, gizlilik anlaşmaları, personel dosyaları, şifreler ve binlerce kişisel iletişim bilgisini elinde bulunduğunu iddia ediyor.

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"BERLİN ŞANTAJA BOYUN EĞMEYECEK"

Gelen fidye talebini kesin bir dille reddeden Berlin Belediye Başkanı Kai Wegner, "Berlin şantaja boyun eğmeyecek" diyerek tepki gösterdi. Eyalet polisi, savcılık ve federal güvenlik birimlerinin şüphelileri yakalamak için en yüksek öncelikle çalıştığını belirten Wegner, sızdırılan verilerin kapsamına ilişkin araştırmaların büyük bir yoğunlukla sürdürüldüğünü kaydetti.

Seçimlere yaklaşık bir ay kala yaşanan bu büyük siber krizle ilgili konuşan Eyalet Senatörü Iris Spranger ise şehirdeki seçim altyapısının tehlikeye atılmadığının altını çizdi. Soruşturma çok yönlü olarak devam ederken, hacker grubunun tehdit süresinin dolmasının ardından nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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