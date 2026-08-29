Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Belediye başkanını böyle kandırdılar: Sosyal yardımlar kesildi, milyonlarca fidye isteniyor

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Belediye başkanını böyle kandırdılar: Sosyal yardımlar kesildi, milyonlarca fidye isteniyor
Fotoğraf Başlığı Belediye başkanını böyle kandırdılar: Sosyal yardımlar kesildi, milyonlarca fidye isteniyor

Almanya'nın başkenti Berlin'in sistemlerine sızdığını ve 5,79 terabaytlık veri ele geçirdiğini öne süren hacker grubu, çaldığı verileri yayımlamakla tehdit ederek 2 milyon avro fidye istedi. Berlin Belediye Başkanı Kai Wegner ise şantaja boyun eğmeyeceklerini açıkladı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Almanya’nın başkenti Berlin, siber suçluların hedefi oldu. Şehir sistemlerine sızarak yaklaşık 5,79 terabaytlık devasa bir veri arşivini ele geçiren hackerlar, Berlin Eyalet Başbakanı ve Belediye Başkanı Kai Wegner’e şantaj yaparak yaklaşık 2 milyon avro (30 bitcoin) fidye talep etti.

Der Spiegel’in haberine göre, Rusya ve Doğu Avrupa merkezli olduğu bilinen ve daha önce British Museum’a düzenlenen siber saldırının da arkasındaki "Rhysida" isimli hacker grubu, Perşembe akşamı belediyeye fidye talebini iletti. Grup, istenen ödeme yapılmazsa çalınan verileri yedi gün içinde dark web üzerinde açık artırmaya çıkaracağını duyurdu.

Belediye başkanını böyle kandırdılar: Sosyal yardımlar kesildi, milyonlarca fidye isteniyor
Başlık ResmiBelediye başkanını böyle kandırdılar: Sosyal yardımlar kesildi, milyonlarca fidye isteniyor

SİSTEMLER KAPATILDI, SOSYAL YARDIMLAR AKSADI

İlk veri sızıntısının 7-12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştiği, 14 Ağustos’ta ise iki departman ağının güvenlik amacıyla tamamen kapatıldığı tespit edildi. Yaşanan kesinti nedeniyle başkentte konut yardımı başvuruları ve ödemeler günlerce yapılamazken, soruşturmanın genişletilmesiyle ulaşım ve çevre departmanlarında da yeni veri sızıntıları tespit edildi.

Belediye başkanlığı ofisinden Cuma günü yapılan açıklamada, "Kişisel verilerin veya diğer kamuya açık olmayan verilerin de etkilenmiş olabileceği ihtimali göz ardı edilemez" denilerek durumun ciddiyetine vurgu yapıldı. Der Spiegel’in yayınladığı ekran görüntülerine göre hackerlar sözleşmeler, gizlilik anlaşmaları, personel dosyaları, şifreler ve binlerce kişisel iletişim bilgisini elinde bulunduğunu iddia ediyor.

Belediye başkanını böyle kandırdılar: Sosyal yardımlar kesildi, milyonlarca fidye isteniyor
Başlık ResmiBelediye başkanını böyle kandırdılar: Sosyal yardımlar kesildi, milyonlarca fidye isteniyor

"BERLİN ŞANTAJA BOYUN EĞMEYECEK"

Gelen fidye talebini kesin bir dille reddeden Berlin Belediye Başkanı Kai Wegner, "Berlin şantaja boyun eğmeyecek" diyerek tepki gösterdi. Eyalet polisi, savcılık ve federal güvenlik birimlerinin şüphelileri yakalamak için en yüksek öncelikle çalıştığını belirten Wegner, sızdırılan verilerin kapsamına ilişkin araştırmaların büyük bir yoğunlukla sürdürüldüğünü kaydetti.

Seçimlere yaklaşık bir ay kala yaşanan bu büyük siber krizle ilgili konuşan Eyalet Senatörü Iris Spranger ise şehirdeki seçim altyapısının tehlikeye atılmadığının altını çizdi. Soruşturma çok yönlü olarak devam ederken, hacker grubunun tehdit süresinin dolmasının ardından nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
SİNSİ TEZGAH İFŞA OLDU
SİNSİ TEZGAH İFŞA OLDU
Gülistan Doku soruşturmasında 10 gözaltı daha!
ZAM ETİKETTE DEĞİL!
ZAM ETİKETTE DEĞİL!
Fiyatı değiştirmeden cepten alıyorlar
ÜNLÜLERİ DE DOLANDIRDI!
ÜNLÜLERİ DE DOLANDIRDI!
3 yıl sonra kafede otururken yakayı ele verdi
KREDİ FAİZLERİNE İNDİRİM!
KREDİ FAİZLERİNE İNDİRİM!
Tarih belli oldu, ilk adımı kamu bankaları atacak
F.BAHÇE'DEN G.SARAY'A DEV ÇALIM
F.BAHÇE'DEN G.SARAY'A DEV ÇALIM
Can Uzun transferi Talisca'ya bağlı
ŞAHİN CEZA ALABİLİR!
ŞAHİN CEZA ALABİLİR!
‘Benim haberim yoktu’ diyerek kurtulamaz!
HER SANİYESİ KAHRETTİ!
HER SANİYESİ KAHRETTİ!
Geri manevra yaparken 1,5 yaşındaki oğlunu ezdi
'VAN DIJK, SALIBA GİBİ OLABİLİR'
'VAN DIJK, SALIBA GİBİ OLABİLİR'
F.Bahçe’nin yeni transferini eski hocası anlattı
ALMAN BASINI DUYURDU
ALMAN BASINI DUYURDU
4 AB ülkesi çaresiz kalınca Türkiye'nin kapısını çaldı
MİLYONLARCA FİDYE İSTENİYOR
MİLYONLARCA FİDYE İSTENİYOR
Belediye başkanını böyle kandırdılar!
ESNAF KAZAN KALDIRDI!
ESNAF KAZAN KALDIRDI!
"Bizden daha fazla kazanıyorlar" sitemi
LEAO'DA MUTLU SON!
LEAO'DA MUTLU SON!
Bonservisi belli oldu, ayrılığını duyurdu
ÇİFTÇİ İÇİN AVANTAJLI ÜRÜN!
ÇİFTÇİ İÇİN AVANTAJLI ÜRÜN!
45 günde yetişiyor, kilosu 20 liraya satılıyor
EMEKLİLİKTE YENİ KRİZ
EMEKLİLİKTE YENİ KRİZ
TES için takvim daralıyor, gözler Meclis'te
BİRİLERİ FENA HALDE RAHATSIZ!
BİRİLERİ FENA HALDE RAHATSIZ!
Türkiye-Suriye ilişkileri tarihin en iyi döneminde
"BİZİMLESİN FATİH HOCA'M"
Başkan Doğan, istifasını veren Tekke'yi ikna etti
VERİLERİ ALDILAR!
VERİLERİ ALDILAR!
Yeni Parti, CHP’nin üye listesini de almış
15 YIL SONRA DOSYA AÇILDI!
15 YIL SONRA DOSYA AÇILDI!
Kozinoğlu’nun ölümü yeniden incelenecek
EVDE DOĞUM SIFIRLANDI
EVDE DOĞUM SIFIRLANDI
20 yılda büyük dönüşüm
BULUNMAZ GANA KUMAŞI
BULUNMAZ GANA KUMAŞI
Her derde deva Peprah Oppong!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev çalım: Can Uzun imzası Talisca'nın kararına bağlı
F.Bahçe'den Can Uzun çalımı: Dev transferde Talisca düğümü
Kaydet
Alihan Kuriş soruşturmasında yeni gelişme: İdris Naim Şahin’in ifadesine başvurulacak
Alihan Kuriş soruşturmasında yeni gelişme: İdris Naim Şahin’in ifadesine başvurulacak
Kaydet
Meteoroloji tek tek paylaştı: 26 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı! İstanbul için de saat verildi
26 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı!
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.