Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Soruşturmada, Şahin adına tahsisli bir aracın Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz’ın Muğla’ya götürülmesinde kullanıldığı belirlenmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne yönelik yürüttüğü soruşturma genişliyor.

Alınan bilgilere göre, soruşturma kapsamında adı daha önce tahsisli araçlarla gündeme gelen eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in ifadesine başvurulacak.

Savcılığın, Şahin adına tahsisli araçların kullanımına ve bu araçların soruşturma kapsamındaki kişilerle bağlantısına ilişkin hususları aydınlatmayı amaçladığı öğrenildi.

Alihan Kuriş soruşturmasında yeni gelişme: İdris Naim Şahin’in ifadesine başvurulacak

KAÇIŞ ORGANİZASYONUNDA KULLANILAN ARAÇ ŞAHİN ADINA TAHSİSLİ ÇIKMIŞTI

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Alihan Kuriş’in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ile Erhan Yılmaz’ın yurt dışına kaçma hazırlığında oldukları belirlenmişti.

İki şüphelinin Muğla’ya götürülmesinde kullanılan 34 SL 313 plakalı aracın, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu tespit edilmişti.

Yapılan incelemelerde aracın İzmir’in Selçuk ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda görüntülendiği, direksiyon başında ise Mehmet Özmen’in bulunduğu belirlenmişti. PTS ve GSM kayıtlarında Özmen’in yolculuk sırasında telefonunu kapalı tuttuğuna ilişkin tespitler de soruşturma dosyasına girmişti.

Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz, daha sonra Muğla’da yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Alihan Kuriş soruşturmasında yeni gelişme: İdris Naim Şahin’in ifadesine başvurulacak

ŞAHİN: BİLGİM DIŞINDA KULLANILDI

İdris Naim Şahin ise konunun gündeme gelmesinin ardından yaptığı açıklamada, aracın kendi bilgisi dışında kullanıldığını savunmuştu.

Şahin, Ankara’da yaşadığını, söz konusu aracı İstanbul’a geldiğinde kullanmak üzere kiraladığını ve kullanmadığı dönemlerde otoparkta bırakılması konusunda anlaştığını belirtmişti. Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz’ı tanımadığını söyleyen Şahin, aracın kullanıldığını basından öğrendiğini ifade etmişti.

ŞAHİN ADINA TAHSİSLİ 2 ARAÇ DAHA İNCELEMEYE ALINDI

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında Şahin adına tahsis edilmiş başka araçlar da mercek altına alındı.

Yapılan çalışmalarda 34 S 7815 ve 34 RM 8677 plakalı iki aracın daha tahsis amacı dışında ve şüpheli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. Böylece soruşturma kapsamında Şahin adına tahsisli toplam üç araç incelemeye alınmış oldu.

Soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen Ömer Yücel gözaltına alınırken, Ömer Sipahioğlu’nun yakalanmasına yönelik de çalışma başlatıldı.

ARAÇLARIN KİMİN TALİMATIYLA KULLANILDIĞI ARAŞTIRILIYOR

Soruşturmada şimdi özellikle araçların kimler tarafından, hangi amaçlarla ve kimin bilgisi dahilinde kullanıldığı üzerinde duruluyor.

İdris Naim Şahin’in ifadesiyle birlikte tahsisli araçların kullanımına ilişkin mevcut kayıtlar ve soruşturma kapsamında alınan diğer ifadelerin karşılaştırılması bekleniyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne yönelik yürüttüğü soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

BAKMADAN GEÇME GÜNDEM Alihan Kuriş soruşturmasında yeni dalga! 35 kişi tutuklandı

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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