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Alihan Kuriş soruşturmasında yeni dalga! 35 kişi tutuklandı

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Alihan Kuriş soruşturmasında yeni dalga! 35 kişi tutuklandı

Alihan Kuriş suç örgütü kapsamında gözaltına alınan 37 şüpheliden 35'i tutuklandı, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

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Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 37 şüpheliden 35’i tutuklandı. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alihan Kuriş soruşturmasında yeni dalga! 35 kişi tutuklandı
Başlık ResmiAlihan Kuriş soruşturmasında yeni dalga! 35 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" faaliyetleri kapsamında 25 Ağustos'ta gözaltına alınan 37 şüpheli, mevcutlu olarak Başsavcılıkta hazır edildi.

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İfadeleri alınan şüphelilerin tamamı, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelilerden 35'i hakkında tutuklama, 2'si hakkında adli kontrol kararı verdi.

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