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Ekrem İmamoğlu'nun kitabına yasak! Basım, satış ve dağıtım durduruldu

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Ekrem İmamoğlu'nun kitabına yasak! Basım, satış ve dağıtım durduruldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun 'Millet Şahidimdir' isimli kitabının basılmış ve basılmakta olan nüshalarına el konulmasına, dağıtımının ve satışa sunulmasının yasaklanmasına karar verdi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu'nun yazarı olduğu “Millet Şahidimdir” isimli kitapla ilgili yeni bir karar alındı.

İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 27 Ağustos 2026 tarihli kararıyla, yayım merkezi Beyoğlu'nda bulunan kitabın tamamı hakkında el koyma, dağıtım ve satış yasağı uygulanmasına hükmedildi.

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NÜSHALARA EL KONULACAK

Kararın, 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 3/2 ve 25/2 maddeleri kapsamında verildiği belirtildi. Bu doğrultuda kitabın hem basılmış hem de basım aşamasında bulunan nüshalarına el konulmasına karar verildi.

Hakimlik, kararın yayınevi ve matbaa yetkililerine ayrı ayrı tebliğ edilmesi yönünde de talimat verdi. Bu kapsamda Kırmızı Kedi Yayınevi şirket yetkilisine hakimlik kararının bir sureti verilerek resmi tebligat yapıldı.

Kararla birlikte “Millet Şahidimdir” isimli kitabın satışa sunulması ve dağıtılması da yasaklanmış oldu.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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