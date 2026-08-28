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Spor

Rafael Leao, Galatasaray'da iddiası! Bonservisi belli oldu

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Rafael Leao, Galatasaray'da iddiası! Bonservisi belli oldu

Galatasaray, uzun zamandır çalışmalar yürüttüğü yıldız oyuncu Rafael Leao transferinde mutlu sona ulaştığı iddia edildi. Sarı-kırmızılıların Milan'dan kadrosuna kattığı Rafael Leao'un bonservis bedeli belli oldu.

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Sezer Doğru
SEZER DOĞRU

Galatasaray haftalardır transfer etmek için çalışmalarını sürdürdüğü Rafael Leao konusunda Milan ile anlaştı.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı kırmızılılar Portekizli yıldızı kadrosuna kattı.

Rafael Leao, Galatasaray'da iddiası! Bonservisi belli oldu
Başlık ResmiRafael Leao, Galatasaray'da iddiası! Bonservisi belli oldu

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre Galatasaray, Rafael Leao için 45 milyon euro + bonus ödeyecek. Kulüpler arası anlaşma tamamlandı.

Rafael Leao, Galatasaray'da iddiası! Bonservisi belli oldu
Başlık ResmiRafael Leao, Galatasaray'da iddiası! Bonservisi belli oldu

İSTANBUL'A GELİŞ TARİHİ NETLEŞTİ

Sarı-kırmızılı kulübün, Leao'yu 24 saat içinde İstanbul'a getirmeyi hedeflediği ifade edildi.

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GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Milan'da geçen sezon 31 maçta forma giyen Leao, 10 gol - 3 asistlik performans gösterdi.

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