Galatasaray, uzun zamandır çalışmalar yürüttüğü yıldız oyuncu Rafael Leao transferinde mutlu sona ulaştığı iddia edildi. Sarı-kırmızılıların Milan'dan kadrosuna kattığı Rafael Leao'un bonservis bedeli belli oldu.

Galatasaray haftalardır transfer etmek için çalışmalarını sürdürdüğü Rafael Leao konusunda Milan ile anlaştı.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı kırmızılılar Portekizli yıldızı kadrosuna kattı.

Rafael Leao, Galatasaray'da iddiası! Bonservisi belli oldu

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre Galatasaray, Rafael Leao için 45 milyon euro + bonus ödeyecek. Kulüpler arası anlaşma tamamlandı.

Rafael Leao, Galatasaray'da iddiası! Bonservisi belli oldu

İSTANBUL'A GELİŞ TARİHİ NETLEŞTİ

Sarı-kırmızılı kulübün, Leao'yu 24 saat içinde İstanbul'a getirmeyi hedeflediği ifade edildi.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Milan'da geçen sezon 31 maçta forma giyen Leao, 10 gol - 3 asistlik performans gösterdi.

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