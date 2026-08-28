Rafael Leao, Galatasaray'da iddiası! Bonservisi belli oldu
Galatasaray, uzun zamandır çalışmalar yürüttüğü yıldız oyuncu Rafael Leao transferinde mutlu sona ulaştığı iddia edildi. Sarı-kırmızılıların Milan'dan kadrosuna kattığı Rafael Leao'un bonservis bedeli belli oldu.
Galatasaray haftalardır transfer etmek için çalışmalarını sürdürdüğü Rafael Leao konusunda Milan ile anlaştı.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı kırmızılılar Portekizli yıldızı kadrosuna kattı.
BONSERVİSİ BELLİ OLDU
Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre Galatasaray, Rafael Leao için 45 milyon euro + bonus ödeyecek. Kulüpler arası anlaşma tamamlandı.
İSTANBUL'A GELİŞ TARİHİ NETLEŞTİ
Sarı-kırmızılı kulübün, Leao'yu 24 saat içinde İstanbul'a getirmeyi hedeflediği ifade edildi.
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GEÇEN SEZON PERFORMANSI
Milan'da geçen sezon 31 maçta forma giyen Leao, 10 gol - 3 asistlik performans gösterdi.