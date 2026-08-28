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Spor

Fenerbahçe'ye Ganalı stoper: 6'ncı transfer de İstanbul'da

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Sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde Vedat Muriqi, Nathan Ake, Amara Diouf, Mason Greenwood ve Romelu Lukaku'nun ardından Kojo Peprah Oppong ile anlaşmaya vardı. 22 yaşındaki Ganalı stoper, resmi imza için İstanbul’a geldi.

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Fenerbahçe, Fransız ekibi Nice’te forma giyen Kojo Peprah Oppong'la prensip anlaşması sağladı. Ganalı futbolcu, transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul’a geldi.

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Oppong, saat 15.30 sıralarında İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı. Genç futbolcu, pasaport işlemlerinin ardından kendisi için gelen özel araçla alandan ayrıldı. Futbol Direktörü Oğuz Çetin'in karşıladığı Oppong’un sağlık kontrollerinin ardından 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde bulunduğu Ganalı futbolcu Kojo Peprah Oppong, İstanbul'a geldi.
Başlık ResmiFenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde bulunduğu Ganalı futbolcu Kojo Peprah Oppong, İstanbul'a geldi.
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Profesyonel futbol kariyerine İsveç ekibi Norrköping’de başlayan Oppong, daha sonra bir başka İsveç ekibi GIF Sundsvall forması giydi. Nice, geçtiğimiz sezonun başında genç oyuncuyu kadrosuna kattı. Kojo Peprah Oppong, Nice'te 43 maça çıktı. Oppong, geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’ye rakip olmuştu.

FENERBAHÇE'NİN 6'NCI GANALI FUTBOLCUSU

Sarı-lacivertlilerin tarihinde daha önce 5 Ganalı futbolcu görev yaptı. Kojo Peprah Oppong; Yaw Preko, Samuel Johnson, Stephen Appiah, Andre Ayew ve Alexander Djiku’nun ardından kulüp tarihinin 6'ncı Ganalı futbolcusu olacak.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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