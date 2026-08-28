Önder Özen'den Avrupa Ligi kura yorumu: Beşiktaş'a turu getirecek puanı açıkladı

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta Futbol Direktörü Önder Özen, UEFA Avrupa Ligi lig aşaması kura çekimi sonrası yaptığı ilk değerlendirmede, "10 puan ve üzeri bizi bir sonraki aşamaya götürür" dedi.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karşılaştığı Kauno Zalgiris'i eleyen Beşiktaş'ın lig aşamasındaki rakipleri belli oldu. Siyah-beyazlılar; Bayer Leverkusen, Olimpik Marsilya, Celtic Union SG, Crystal Palace, Hoffenheim, Hapoel Beer Sheva ve Omonia ile karşı karşıya gelecek.

"İŞİMİZ KOLAY GÖRÜNMÜYOR"

Monako'da gerçekleştirilen kura çekimin sonrası açıklamalarda bulunan Futbol Direktörü Önder Özen, lig aşamasında minimum 10 puan almak gerektiğini vurguladı.

Önder Özen, "Avrupa Ligi, son iki sezonda Şampiyonlar Ligi ile olan makası epeyce kapattı, Konferans Ligi ile olan makası ise epeyce açtı. Bunu çektiğimiz kuradan görebiliyoruz. Çok zor rakipler var. Diplomatik olarak rahat olmadığımız ülkelere de gidip gelmemiz gerekecek. Omonia deplasmanına direkt gidemiyoruz, Atina üzerinden yolculuk yapmamız gerekiyor. İsrail takımıyla nasıl olacak bilmiyorum. Nerede oynanır bilmiyorum. İşimiz kolay görünmüyor. Minimum 10 puan almak gerekiyor. Teknik direktörümüz ve oyuncularımız bunun yoluna bakacaklar. İki tane de Almanya deplasmanı var, yakından takip ettiğimiz ekipler. Umarım Beşiktaş için en iyisi olur. 10 puan ve üzeri bizi bir sonraki aşamaya götürür" dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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