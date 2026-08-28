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Adım adım Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Adli Tıp 10 yıl neden gizledi?

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Adım adım Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Adli Tıp 10 yıl neden gizledi?

Başsavcılığın üç defa talep etmesine rağmen Denizolgun’un otopsi görüntülerini vermeyen Adli Tıp Kurumu, 18 Ağustos’ta fikir değiştirdi. Şimdi dosyanın neden sümen altı edildiği araştırılıyor.

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Gamze Erdoğan
GAMZE ERDOĞAN

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un vefatındaki şüphe üzerine feth-i kabir talep edilmiş, otopside yastıkla boğulduğu belirlenmişti.

Her ne kadar bu ölüm, Alihan Kuriş ve beraberindekilere yönelik yürütülen suç örgütü soruşturmasıyla konuşulmaya başlasa da cinayet iddiaları çok öncelerine dayanıyor.

Karanlık olayın ayrıntıları şöyle:

Denizolgun, 8 Eylül 2016’da İstanbul Beykoz’daki evinde ölü bulundu. Adli Tıp Kurumu (ATK) Morg İhtisas Dairesi tarafından Dr. Yusuf İslam Duman imzasıyla ‘beyin kanamasına bağlı doğal ölüm’ şeklinde rapor hazırladı. Duman’ın FETÖ üyesi olduğu, örgütün hücre yapılanmasında “Zafer” kod adıyla bilindiği ve ByLock kullandığı ortaya çıktı.

Adım adım Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Adli Tıp 10 yıl neden gizledi?
Başlık ResmiAdım adım Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Adli Tıp 10 yıl neden gizledi?
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‘SUİKAST ŞÜPHESİ’YLE SUÇ DUYURUSU

Denizolgun’un ailesi, 3 Ekim 2024 yılında Beykoz Adliyesi’ne suç duyurusunda bulunarak, bu ölümün bütün yönleriyle araştırılmasını istedi. Aile, 15 Mayıs 2025’te ikinci defa savcılığa başvurdu, bu sefer suikast şüphesi olduğunu savundu.

Adım adım Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Adli Tıp 10 yıl neden gizledi?
Başlık ResmiAdım adım Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Adli Tıp 10 yıl neden gizledi?

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘cinayetin ATK’de üstünün örtüldüğü’ yönündeki iddianın araştırılması amacıyla dosyayı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.

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Yeğen Fatih Süleyman Denizolgun’un, 20 Ocak 2026’daki şikâyet dilekçesinde Alihan Kuriş, kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ile anneleri Ayşe Gülderen Denizolgun Kuriş’in baş şüpheli olduğunu kaydetti. Bu kişilerin, eski bakanın ölüm günü, öncesi ve sonrasındaki hareketlerinin araştırılmasını istedi. Arif Ahmet Denizolgun’un cesedinin bulunmadan önceki 36 saat neden kayıp olduğunun da bulunmasını talep etti.

Adım adım Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Adli Tıp 10 yıl neden gizledi?
Başlık ResmiAdım adım Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Adli Tıp 10 yıl neden gizledi?

VİDEO KAYITLARI YOK DENİLDİ

Savcılık, 2016 yılındaki otopsi video kayıtlarını şubat, haziran ve temmuz aylarında olmak üzere üç defa istedi. Ancak ATK hepsine olumsuz cevap verdi. Bunun üzerine aile, 13 Ağustos’ta, Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi Başkanlığına başvurdu.

Adım adım Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Adli Tıp 10 yıl neden gizledi?
Başlık ResmiAdım adım Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Adli Tıp 10 yıl neden gizledi?

“Elimizde böyle bir kayıt yok” diyen ATK, 18 Ağustos’ta söylem değiştirerek otopsi görüntüleri ve 145 adet fotoğrafı savcılığa gönderdi. Aynı gün feth-i kabir kararı verildi, yeniden otopsi yapıldı.

Cinayet bulgularının yoğun olması sebebiyle Alihan Kuriş ve diğer şüphelilere ‘adam öldürme’ suçundan soruşturma açıldı. 2016’daki raporu hazırlayan doktorlar ile görüntüleri vermemek için direnen ATK yetkilisi hakkında da ‘resmî belgede sahtecilik’ten soruşturma başlatıldı.

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