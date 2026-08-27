Kahramanmaraş’taki okul saldırısında hayatını kaybeden 11 yaşındaki Adnan Göktürk Yeşil’in portresi 3 öğrenci tarafından memleketinde duvara çizildi. Çizimi yapan öğrencilerden Mehmet Ali Çelik “Uzun zamandır bir şeyler yapmak istiyorduk, böyle bir çalışma yapmaya karar verdik” dedi. Düziçi Belediye Başkanı Mustafa İba ise “Adnan Göktürk Yeşil kardeşimizin ismini yaşatmak için ilçemizde birçok noktaya adını verdik” diye konuştu.

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerden biri de 11 yaşındaki Adnan Göktürk Yeşil olmuştu. Osmaniye Güzel Sanatlar Lisesi'ndeki 3 öğrenci Mehmet Ali Çelik, Alper Sefa Öztürk ve Qamar Baldır, Adnan’ın hatırasını yaşatmak için adının verildiği caddede portresini çizmek istediklerini, belediye başkanına iletti.

Görenlerin duygulandıran portre! Okul saldırısında ölen Adnan’ın hatırası Düziçi sokaklarında

“BİRÇOK NOKTAYA ADINI VERDİK”

Düziçi Belediye Başkanı Mustafa İba’nın da izniyle 3 öğrenci, Adnan’ın portresini çizdi. Başkan İba, çalışmaya ilişkin şunları anlattı:

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden Cevdet Yeşil abimizin kıymetli evladı, bizim için de çok değerli olan Adnan Göktürk Yeşil kardeşimizin ismini yaşatmak için ilçemizde birçok noktaya adını verdik. Bugün de ilçemizin önemli noktalarından biri olan merkez mahallemizde, stadyum çevresindeki duvara fotoğrafını resmederek ismini yaşatmak için bir çalışma gerçekleştirdik. Bu çalışmada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Güzel Sanatlar'dan gelen arkadaşlarımız saatlerdir büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Hepsinin emeğine sağlık.

Görenlerin duygulandıran portre! Okul saldırısında ölen Adnan’ın hatırası Düziçi sokaklarında

“DUYGUSAL ANLAR YAŞADIK"

Adnan Göktürk Yeşil'in resmini yaparken duygusal anlar yaşadıklarını belirten Mehmet Ali Çelik, "Mersin Güzel Sanatlar Fakültesi son sınıf öğrencisiyim. Adnan Göktürk Yeşil kardeşimiz için uzun zamandır bir şeyler yapmak istiyorduk. Biz Osmaniye merkezden geldik. Burası onun memleketi olduğu için Düziçi'nde böyle bir çalışma yapmaya karar verdik. Bu konuda bize destek olan, başta Düziçi Belediye Başkanı olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Görenlerin duygulandıran portre! Okul saldırısında ölen Adnan’ın hatırası Düziçi sokaklarında

Öğrencilerden Qamar Baldır ise "Çalışma sırasında çok duygusal anlar yaşadık. Gece başladık ve sabaha kadar devam ettik. Umarım güzel bir çalışma ortaya çıkarabilmişizdir. Bu çalışmada yer aldığım için kendimi çok özel hissediyorum. Beni davet eden sevgili arkadaşım Mehmet Ali'ye de teşekkür ediyorum. Benim için çok özel ve duygusal bir çalışmaydı” diye konuştu.

Görenlerin duygulandıran portre! Okul saldırısında ölen Adnan’ın hatırası Düziçi sokaklarında

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Osmaniye Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIOsmaniye

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