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Ekonomi

Muğla'da 11 yıl önce ekilmişti, ilk hasat başladı! Kilosu 50 bin lira

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Muğla'da 11 yıl önce ekilmişti, ilk hasat başladı! Kilosu 50 bin lira

Muğla'da 2015 yılında dikimi yapılan sakız ağaçlarından ilk ürünler alınmaya başlandı. 100 dekar alana ekilen sakız ağaçlarından ağaç başına 250 gram ile 1 kilo arasında ürün alınırken, piyasada kilosu 35 bin ila 50 bin lira arasında alıcı buluyor.

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Muğla'da sakız yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amacıyla yürütülen projeler kapsamında, bugüne kadar yaklaşık 100 dekar alanda sakız üretimi gerçekleştiriliyor. Kavaklıdere ve Yatağan ilçeleri dışındaki ilçelerde devam eden çalışmalarla sakız üretim alanlarının artırılması hedefleniyor.

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11 YILLIK EMEĞİN KARŞILIĞI ALINIYOR

Morfolojik yapısı gereği yavaş büyüyen ve hasat olgunluğuna ulaşması uzun yıllar alan sakız bitkisi, sabır ve uzun soluklu bir üretim süreci gerektiriyor. 2015 yılında dikimleri gerçekleştirilen sakız bahçelerinde, 2026 yılı itibarıyla sakız üretimine başlanmasıyla yaklaşık 11 yıllık emeğin karşılığı alınmaya başlandı.

Muğla'da 11 yıl önce ekilmişti, ilk hasat başladı! Kilosu 50 bin lira
Başlık ResmiMuğla'da 11 yıl önce ekilmişti, ilk hasat başladı! Kilosu 50 bin lira

KİLOSU 50 BİN TL

Gastronomiden gıda sektörüne, kozmetikten farklı endüstriyel alanlara kadar geniş bir kullanım alanına sahip olan sakız, Türkiye'de yeterli miktarda üretilemediği için iç talebin önemli bir bölümü ithalat yoluyla karşılanıyor. Muğla'da yürütülen projelerle birlikte, ülkemizin sakız ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlanması ve dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor.

Muğla'da dekara yaklaşık 50 adet sakız bitkisi dikilirken, ağaç başına ortalama 250 gram ile 1 kilogram arasında sakız elde edilebiliyor. Üretilen sakızın toptan kilogram fiyatı ise piyasada yaklaşık 35 -50 bin TL arasında değişiyor.

Muğla'da 11 yıl önce ekilmişti, ilk hasat başladı! Kilosu 50 bin lira
Başlık ResmiMuğla'da 11 yıl önce ekilmişti, ilk hasat başladı! Kilosu 50 bin lira

MUĞLA'NIN SAKIZ ENVANTERİ ÇIKARILIYOR

Muğla'da sakız yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle sürdürülüyor. Bunun yanı sıra Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve GEKA iş birliğinde, Muğla'nın sakız envanterinin çıkarılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Çalışma kapsamında farklı bölgelerdeki sakız ağaçlarından yaprak ve sakız numuneleri alınarak kalite analizleri gerçekleştiriliyor ve elde edilen veriler diğer bölgelerdeki sakızlarla karşılaştırılıyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından düzenlenecek çalıştay ile Muğla'daki sakız üretim alanlarının genişletilmesi ve yetiştiriciliğin geliştirilmesine yönelik yol haritasının ortaya konulması planlanıyor. Elde edilen bilgi ve sonuçların ayrıca kitap haline getirilerek sektörün ve üreticilerin kullanımına sunulması hedefleniyor.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla, ilimizde sakız yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması, üretim miktarının artırılması ve Muğla'nın ülkemizin sakız üretiminde önemli merkezlerden biri haline getirilmesi amaçlanıyor.

Muğla'da 11 yıl önce ekilmişti, ilk hasat başladı! Kilosu 50 bin lira
Başlık ResmiMuğla'da 11 yıl önce ekilmişti, ilk hasat başladı! Kilosu 50 bin lira
Muğla'da 11 yıl önce ekilmişti, ilk hasat başladı! Kilosu 50 bin lira
Başlık ResmiMuğla'da 11 yıl önce ekilmişti, ilk hasat başladı! Kilosu 50 bin lira
Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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