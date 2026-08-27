AKOM uyardı! İstanbul'a cuma ve cumartesi yağmur geliyor

İstanbul'da cuma günü itibariyle yağışlı hava etkisini gösterecek. Cuma ve cumartesi günü yağış beklenen kentte hava sıcaklıkları da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altına düşecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 27 Ağustos 2026 Perşembe günü ile alakalı hava durumu raporunu paylaştı.

İstanbulluları bekleyen yeni hava dalgası ile alakalı "DİKKAT" başlığıyla paylaşılan rapora göre, megakentte sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek ve yerini yağışlı bir havaya bırakacak.

AKOM'un paylaştığı verilere göre, 27 Ağustos Perşembe günü (bugün) öğle saatlerinde sıcaklığın 31 dereceye çıkması, nem oranının ise yüzde 45 ile 85 arasında seyretmesi bekleniyor. Poyraz yönünden esecek rüzgarın saatte 10-40 km hıza çıkabileceği kaydedilen raporda, bugün için herhangi bir yağış beklenmiyor.

Ayrıca deniz suyu sıcaklığının da 24 derece olduğu kaydedildi.

AKOM uyardı! İstanbula cuma ve cumartesi yağmur geliyor

CUMA VE CUMARTESİ YAĞMUR GELİYOR

AKOM raporunda asıl ikaz hafta sonu başlangıcı için yapıldı. Cuma gününden itibaren İstanbul il genelinde gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin olacağı kaydedildi. Cuma günü metrekareye 3-7 kilogram, cumartesi günü ise 2-5 kilogram arası yağış düşeceği tahmin ediliyor.

Bu yağışlı sistemle beraber hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 2-4 derece altına düşerek 25-27 derece civarında seyredecek.

Pazar günü itibarıyla ise İstanbul'da yağışın etkisini yitirmesi, havanın az bulutlu ve açık bir gökyüzüne kavuşması bekleniyor. Fakat kuzey-doğu (Poyraz) yönlü rüzgarların aralıklarla kuvvetli (10-40 km/s) esmeyi sürdürerek serinlik vereceği bildirildi.

30 Ağustos Pazar gününden itibaren sıcaklıkların yeniden 30 derece seviyelerine yükseleceği düşünülüyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Öte yandan konuyla ilgili İstanbul Valiliği de sosyal medya hesaplarından bir açıklama paylaştı. Cuma ve cumartesi günü yağışın beklendiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre;

İlimizin yarın (28.08.2026, Cuma) sabah saatlerinden itibaren yağışlı sistemin etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.

Yarından itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6°C altında seyretmesi bekleniyor.

Yağışlı sistemin Cumartesi günü akşam saatlerinde ilimizi terk edeceği, hava sıcaklıkların ise Pazartesi gününden itibaren artarak yeniden mevsim normalleri civarına yükselmesi bekleniyor.

Rüzgârın kuzeyli yönlerden yarın (Cuma) ve Cumartesi günleri orta, zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Rüzgârın hızının yarın (Cuma) 40-60 km/saat, Cumartesi günü ise 30-50 km/saat seviyelerine ulaşması bekleniyor."

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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