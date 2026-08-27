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İki araç kafa kafaya çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

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Gaziantep’te iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu ortalık kan gölüne döndü. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

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Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Güneyşehir Mahallesi’nde iddiaya göre, İhsan Toprak (34) idaresindeki 50 ACR 650 plakalı otomobil ile Abdulkadir K. (23) kontrolündeki 55 AAE 332 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrası yol kenarına savrulan otomobil hurda yığınına döndü. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekip sevk edildi.

İki araç kafa kafaya çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Başlık Resmiİki araç kafa kafaya çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen ekiplerin kontrollerinde feci kazada otomobilde bulunan sürücü İhsan Toprak ile Lalihan Toprak (25) isimli 2 kişinin hayatını kaybettiği, otomobildeki diğer 3 kişi ile hafif ticari araç sürücüsünün yaralandığı belirlendi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki çeşitli hastaneleri kaldırılarak tedavi altına alındı.

İki araç kafa kafaya çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Başlık Resmiİki araç kafa kafaya çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi ise, olay yerinde tamamlanan çalışmaların ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili jandarma ekiplerince geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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