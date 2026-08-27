Uluslararası nakliyat şirketinde şoför olarak çalışan N.G. dorsede 7 kaçak göçmen yakalanınca tırı terk edip kaçtı, şirkete binlerce euro idari para cezası kesildi. İşten çıkarılan N.G. tazminat talep ederek davacı oldu. Yıllar süren davada mahkemeden emsal karar çıktı. Mahkeme N.G.’nin ‘Dorse delinmiş, kaçaklar delikten içeri girmiş’ ifadesinin hayatın olağan akışına ters olduğuna hükmetti. İlk mahkemenin onayladığı tazminatı da yok saydı.

Uluslararası taşımacılıkta Türkiye merkezli faaliyet gösteren bir lojistik firmasında şoför olarak çalışan N.G.’nin kullandığı tır, İngiltere’de güvenlik güçlerince durduruldu. Dorsede yapılan aramada 7 kaçak göçmen yakalandı.

İŞTEN ÇIKARILDI, DAVA AÇTI

N.G. tırı limana terk edip kaçarken, şirkete on binlerce euro ceza kesildi. Kaçan şoför N.G. göçmen kaçakçılığına karıştığı iddiasıyla işten çıkarıldı. İşine son verilmesinin ardından İş Mahkemesi’ne başvuran N.G., kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ücret, yıllık ücretli izin, fazla çalışma ücreti, hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti.

Şirket avukatı N.G.’nin şirkete haber dahi vermeden aracı Trieste Limanı’nda terk ederek kaçtığını dile getirdi. N.G. ile gerek yurt dışındayken gerek yurda döndüğünde görüşülmek istendiyse de bu isteği kabul etmediği ve iletişime geçmediği ifade edildi. İş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiği öne sürüldü.

Şirkete binlerce euro ceza kesildi, şoför kaçtı! Yıllar süren davada emsal karar, tazminatı yok sayıldı

İŞ MAHKEMESİ TAZMİNATI KABUL ETTİ

İş Mahkemesi, davacının "Araç Güvenliği ve Kaçak Göçmenlik Tedbirleri ile İlgili Şirket Kuralları" başlıklı belgeyi imzalamasının tek başına kusurlu kabul edilmesi için yeterli olmadığı, göçmenlerin davacının kullandığı araca binmesinde davacının kusuru bulunduğunun ispatlanamadığı gerekçesi ile kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulüne hükmetti. Şirket ise davayı istinafa taşıdı.

YILLAR SONRA EMSAL KARAR

Yıllar süren davada Bölge Adliye Mahkemesi’nden emsal bir karar çıktı. Mahkeme tır şoförünün, ‘Dorse delinmiş, kaçaklar delikten içeri girmiş’ ifadesinin hayatın olağan akışına ters olduğuna hükmetti.

Kararda, ‘’Dosyaya sunulan gazete haberlerinin de şoförlerin haberi olmaksızın yaşanan benzer olayları yansıttığı gerekçesiyle davalının kusurlu olduğu ispat edilemediğinden davanın reddine karar verilmiştir" denildi.

Şirkete binlerce euro ceza kesildi, şoför kaçtı! Yıllar süren davada emsal karar, tazminatı yok sayıldı

TAZMİNAT KARARINI BOZDU

Mahkeme kararında şu ifadeler yer aldı:

Ne var ki bu sonuç dosya kapsamı ve hayatın olağan akışı ile bağdaşmamaktadır. Öncelikle, dorse kapısının kırıldığına ya da dorsenin herhangi bir yerinden delindiğine ilişkin dosyada bir tespit bulunmamaktadır. Bu durumda 7 adet kaçak göçmenin kapalı bir dorsede kendiliğinden saklamamasının güçlüğü ve aracın bütünlüğüne ilişkin teknik gerçekler bir arada değerlendirildiğinde, göçmenlerin dorseye davalı işçinin bilgisi ve rızası dâhilinde alındığının kabulü hayatın olağan akışına uygun olan sonuçtur. Bu itibarla; gerek göçmenlerin dorseye girişine ilişkin hayatın olağan akışından çıkan sonuç, gerekse davalının kontrol yükümlülüğünü yerine getirmemesi birlikte değerlendirildiğinde; davalının tazminat sorumluluğunu doğuran kusurunun sabit olduğu anlaşılmaktadır. Hâl böyle olunca, İlk Derece Mahkemesince birleşen davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir’’ denildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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