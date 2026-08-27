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Spor

ÖZEL │ Miretti’nin eski hocaları, Türkiye Gazetesi’ne konuştu: Beşiktaş'a büyük katkı sağlayacak

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ÖZEL │ Miretti’nin eski hocaları, Türkiye Gazetesi’ne konuştu: Beşiktaş'a büyük katkı sağlayacak

Beşiktaş, Juventus’un orta sahası Fabio Miretti ile anlaşma sağladı. 23 yaşındaki İtalyan oyuncunun Juventus altyapısında beraber çalıştığı teknik direktörlerinden Andrea Bonatti ve Lamberto Zauli, Türkiye Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcılar, eski öğrencilerinin teknik özellikleri ve potansiyeliyle ilgili övgü dolu sözler kullandı.

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Muhammet Duman
MUHAMMET DUMAN

Transfer döneminin bitimine 10 günden az bir süre kala Beşiktaş, kadrosunu gelecek vaat eden ve kaliteli isimlerle güçlendirmeye devam ediyor. Bayer Leverkusen forması giyen kanat oyuncusu Ernest Poku'yu kadrosuna katan siyah-beyazlılar, İtalyan futbolunun gelecek vaat eden ismi Fabio Miretti ile de her konuda anlaşmaya vardı. Miretti’nin Juventus U19 ve U23 takımlarında beraber çalıştığı teknik direktörleri Andrea Bonatti Lamberto Zauli, Türkiye Gazetesi’ne röportaj verdi.

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Andrea Bonatti
Başlık ResmiAndrea Bonatti

"GÜÇLÜ BİR KİMLİK ORTAYA KOYDU"

Fabio Miretti’nin Juventus U19 Takımı’ndan teknik direktörü Andrea Bonatti, oyuncusunun potansiyeliyle her zaman dikkat çektiğini söyledi. Bonatti, “Kendisi daha en başından itibaren hem teknik hem de zihinsel özellikleriyle öne çıkıyordu. Mükemmel top kullanma becerisi ve iyi bir oyun anlayışıyla, orta sahada şimdiden güçlü bir kimlik ortaya koyan bir oyuncuydu. Genel olarak onu; taktiksel olgunluğu ve dinamizmi sayesinde hem sağda hem de solda oynayabilen, hücum yönü güçlü, ileri yönlü orta saha oyuncusu olarak gördüm.” diye konuştu.

Fabio Miretti (Fotoğraf: Instagram)
Başlık ResmiFabio Miretti (Fotoğraf: Instagram)

“BEŞİKTAŞ, MİLLİ TAKIM YOLU İÇİN FIRSAT”

Eski öğrencisinin Beşiktaş tercihine değinen İtalyan çalıştırıcı, “Türkiye'nin onun için doğru bir yer olduğuna inanıyorum. Son birkaç yıl içinde, özellikle de yaşadığı çeşitli sakatlıklar nedeniyle performansını etkileyen bazı iniş çıkışlar yaşadı. Bence Beşiktaş'a transferi, ona milli takımda yer bulmasını sağlayan seviyeye geri dönmesi adına mükemmel bir fırsat olabilir. Fabio Miretti, son derece yetenekli bir oyuncu ve Beşiktaş'a büyük katkı sağlayacak. Taktiksel zekâsı olağanüstü; bu da onun oyunu son derece iyi okumasını sağlıyor. Aslında, bana kalırsa her yerde oynayabilir. Juventus altyapısından yetişen en iyi oyunculardan birinden bahsediyoruz ve bu unutulmamalı.” ifadelerini kullandı.

“SÜPER LİG, GELİŞİM GÖSTERDİ”

Türk futbolunun son dönemdeki yükselen kalitesinden bahseden Bonatti, “Şüphesiz Süper Lig, özellikle son yaz transfer döneminde gerçekleşen ses getiren transferlerin de katkısıyla kalite açısından büyük bir gelişim gösterdi. Türkiye gibi güçlü futbol kültürüne sahip bir ülkenin, yeniden üst düzey isimleri kendine çektiğini görmek harika. Türk kulüplerinin Avrupa kupalarındaki performanslarının da ortaya koyduğu üzere lige yalnızca prestij değil, aynı zamanda sonuçlar da kazandırıyorlar.” dedi.

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"ITALIANO, MIRETTI’YE İNANIYOR”

23 yaşındaki yıldız oyuncunun Beşiktaş’a uyum konusunda sorun yaşamayacağının altını çizen başarılı teknik adam, sözlerini şöyle noktaladı:

Dusan Vlahovic gibi bir takım arkadaşına sahip olmanın, ona yeteneklerini sergilemesi adına ekstra bir motivasyon sağlayacağına inanıyorum. Antrenörüne gelince; İtalya'daki oyunculuk deneyimi sayesinde onu yakından tanıyan Vincenzo Italiano ile çalışacak. Eğer Italiano, onu Türkiye'ye getirmeye karar verdiyse bunun nedeni Fabio Miretti’nin hem kendi oyun tarzına hem de mücadele edeceği ligin yapısına son derece uygun bir oyuncu olduğuna inanmasındandır.

Lamberto Zauli
Başlık ResmiLamberto Zauli

"EN BÜYÜK ÖZELLİĞİ KİŞİLİĞİ"

Miretti’nin Juventus U23 Takımı’nda beraber çalıştığı teknik direktörü Lambeto Zauli ise öğrencisinin takdir ettiği yönlerine değinerek, “Oyuncuyu zaten tanıyordum çünkü Juventus altyapısında yetişmişti. Ancak antrenmanların ilk günlerinden itibaren Miretti’nin muhteşem bir kariyere imza atma potansiyeline sahip olduğunu hemen fark ettim. Ona antrenörlük yaparken, oyun anlayışını ve ilk dokunuşunun (first touch) kalitesini hemen takdir ettim. En büyük özelliklerinden biri kişiliğiydi. Çok genç olmasına ve yarı profesyonel ligdeki ilk sezonunu oynamasına rağmen hem sahadaki performanslarında hem de takım arkadaşlarıyla ilişkilerinde hemen büyük bir özgüven ve karakter sergiledi.” dedi.

“UYUM SÜRECİ KOLAY GEÇECEK”

Süper Lig’in Miretti’ye katkı sağlayabileceğine vurgu yapan Zauli, “Yurt dışına çıkıp, son yıllarda pek çok üst düzey oyuncunun geldiği Türkiye'de oynamanın onun için harika bir deneyim olabileceğine ve daha da gelişmesine yardımcı olacağına inanıyorum. Üstelik, halihazırda tanıdığı bir antrenör ve takım arkadaşlarıyla çalışacak olması, yabancı bir ülkeye uyum sürecini kesinlikle kolaylaştıracaktır. Miretti’nin etrafında daha önce birlikte çalıştığı kişilerin olması gerçekten önemli ancak en iyi performansını sergileyebilmesi için gittiği ülkenin kültürüne ve geleneklerine tam olarak entegre olmasının da şart olduğunu düşünüyorum. Teknik direktör Italiano'yu, onun hücuma ve teknik beceriye dayalı futbol tarzını tanıdığım için Miretti’nin teknik yeteneğini ve oyun görüşü takım için çok değerli olacak.” Türk futbolunun yapılan transferlerle beraber gelişimine değinen tecrübeli çalıştırıcı, “Uzun yıllardır Türk Milli Takımını takip eden biri olarak, federasyonun üstün nitelikli oyuncular yetiştirip ortaya çıkarma kapasitesine sahip olduğu açıktır. Ayrıca, pek çok diğer Avrupa liginde olduğu gibi, bu kadar çok yabancı oyuncunun gelişinin de Türkiye Süper Ligi’nin gelişimine katkı sağlayabileceğine inanıyorum.” sözlerini sarf etti.

“GELİŞİRSE PEDRİ GİBİ OLUR”

Oyuncusunun teknik özelliklerini dünyaca ünlü yıldızlara benzeten 54 yaşındaki çalıştırıcı, son olarak şöyle konuştu:

Fabio Miretti’nin oyun görüşü ve her şeyden önemlisi topa hakimiyeti açısından Marco Verratti ile kıyaslanabileceğine inanıyorum. Şu anki oyuncular arasında ise Miretti’nin gelişmeye devam etmesiyle Pedri'ye benzer nitelikler geliştirebileceğini düşünüyorum.

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