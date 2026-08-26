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Spor

UEFA Avrupa Ligi için son 90 dakika: Beşiktaş'ın konuğu Kauno Zalgiris

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UEFA Avrupa Ligi için son 90 dakika: Beşiktaş'ın konuğu Kauno Zalgiris

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında 27 Ağustos Perşembe günü Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Dariaus Gireno Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

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Beşiktaş-Kauno Zalgiris maçını İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını, Guadalupe Porras Ayuso ve Guillermo Santiago Sacristan yapacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına 90 dakika uzaklıkta olan siyah-beyazlı ekip, İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmada rakibini 3-0 mağlup ederek, rövanş öncesinde büyük avantaj elde etmişti.

Beşiktaş ile Kauno Zalgiris, Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Siyah-beyazlı oyuncular, 3-0'lık galibiyetin ardından taraftarı selamladı.
Başlık ResmiBeşiktaş ile Kauno Zalgiris, Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Siyah-beyazlı oyuncular, 3-0'lık galibiyetin ardından taraftarı selamladı.

BİR YILLIK HASRET BİTMEK ÜZERE

Geçtiğimiz sezon eleme aşamalarında Avrupa macerasını noktalayan Beşiktaş, taraftarlarının özlemine yarın son vermek istiyor. Siyah-beyazlı ekip, rakibini elemesi halinde yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek ancak Litvanya ekibinin tur atlaması durumunda ise Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek.

Son olarak 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, 36 takım arasında ligi 28'inci sırada bitirerek elenmişti. Siyah-beyazlı ekip, geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi elemelerinde Shakhtar Donetsk'e elenmiş, Konferans Ligi'nde ise Lausanne'a karşı tur atlayamayarak iki turnuvada da mücadele edememişti.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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