İran'ın ölüm listesindeki Yair Netanyahu'ya suikast girişimi: ABD'den kaçırıldığı ortaya çıktı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun büyük oğlu ABD’nin Florida eyaletinde yaşayan oğlu Yair Netanyahu, İran tarafından düzenlenen bir suikast girişiminin hedefi oldu. İsrail istihbaratının uyarısı üzerine ABD'den ayrılan Yair Netanyahu Tel Aviv'e dönmek zorunda kaldı.

Amerikan Newsmax kanalının ABD güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İsrail istihbaratı geçtiğimiz yılın sonlarında Florida'nın Hallandale Beach bölgesinde ikamet eden 35 yaşındaki Yair Netanyahu'ya yönelik bir İran suikast planı tespit etti.

Haberde, iddia edilen suikast timinin Miami bölgesinde takip ve gözetleme faaliyetinde bulunduğu öne sürülürken, ABD makamlarının uyarılması üzerine Yair Netanyahu’nun eşyalarını dahi almadan acil olarak İsrail’e sevk edildiği aktarıldı.

İranın ölüm listesindeki Yair Netanyahuya suikast girişimi: ABDden kaçırıldığı ortaya çıktı

ASKERİ SANSÜR TARTIŞMASI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 14. Kanal'a verdiği röportajda İran'ın oğullarından birini hedef aldığını doğrulamış ancak hangi oğlu olduğunu belirtmemişti. İsrail’in 12. Kanalı ise suikast iddiasının medya kuruluşlarınca aylardır bilindiğini, ancak İsrail askeri sansür kurulu engeline takıldığı için daha önce yayınlanamadığını duyurdu.

Söz konusu iddianın, İsrail kamuoyunda Netanyahu ailesinin yüksek güvenlik harcamaları ve devlet imkanlarıyla sağlanan koruma lüksünün tartışıldığı bir döneme denk gelmesi dikkat çekti. Temmuz ayında İsrail yönetimi; Netanyahu’nun eşi Sara ile oğulları Yair ve Avner’e yönelik Shin Bet korumasını uzatma kararı almıştı.

MİSİLLEME SİLSİLESİ

ABD Adalet Bakanlığı ve istihbarat raporlarına göre İran Devrim Muhafızları (DMO), Ocak 2020'de öldürülen Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile 28 Şubat 2026'da hayatını kaybeden Ayetullah Ali Hamaney’in intikamını almak gerekçesiyle ABD ve İsrail’in üst düzey isimlerini hedef alan misilleme listeleri hazırladı.

Daha önce John Bolton, Mike Pompeo ve Donald Trump gibi isimlere yönelik girişimlerin ardından, son olarak İran devlet televizyonunda Donald Trump'ın 20 yaşındaki oğlu Barron Trump'ı hedef alan bir video yayınlanmıştı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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