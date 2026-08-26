Merkez Bankası faiz indirimine ne zaman başlayacak? ABD'li banka tarih verdi

Bank of America'dan (BofA) Türkiye'ye ilişkin yeni bir rapor geldi. Merkez Bankası'nın para politikasını değerlendiren ABD'li banka, faiz indirimi için tarih verdi. Ayrıca BofA, yıl sonu faiz ve enflasyon tahminlerini açıkladı. İşte detaylar...

Merkez Bankası, 1 haftalık repo ihalelerine yeniden başlaması ve fonlama maliyetini yüzde 40'tan yüzde 37'ye çekmesinin ardından gözler, politika faizine çevrildi. İran savaşının ardından mart ayından bu yana faizi sabit bırakan Merkez'in indirime ne zaman başlayacağı merak konusu. Milyonlar eylül ayında yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısına odaklanırken, Bank of America'dan (BofA) Türkiye'ye ilişkin yeni bir rapor geldi.

BANK OF AMERICA: TCMB'NİN HAREKET ALANI SINIRLI

BofA, Merkez Bankası'nın faiz politikasına ilişkin beklentilerini açıkladı. BofA’nın ekonomist Hande Küçük imzalı değerlendirmesine göre, yüksek enflasyon beklentileri ve devam eden jeopolitik riskler nedeniyle TCMB’nin doğrudan faiz indirimi için hareket alanı sınırlı bulunuyor.

Merkez Bankası faiz indirimine ne zaman başlayacak? ABDli banka tarih verdi

EYLÜL AYINDA FAİZ DEĞİŞİKLİĞİ BEKLENMİYOR

Banka, TCMB’nin eylül ayında gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini mevcut seviyesinde tutacağını tahmin ediyor. BofA'ya göre baz etkisinin katkısıyla eylül ayı enflasyonu yüzde 30-30,5 aralığına gerileyecek. Enflasyondaki bu düşüşün ardından ise TCMB’nin faiz indirimi için ekim ayını tercih edeceği öngörülüyor.

EKİM AYINDA 100 BAZ PUANLIK İNDİRİM

BofA’nın tahminine göre TCMB, ekim ayında 100 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirecek. Bu indirimle politika faizinin yüzde 36 seviyesine çekilmesi bekleniyor. Böylece BofA, 2026 yılında TCMB’den yalnızca bir doğrudan politika faizi indirimi geleceğini öngörüyor.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ

Banka ayrıca Türkiye’nin 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5 seviyesinde korudu. BofA’nın 2027 yıl sonu politika faizi beklentisi yüzde 32, enflasyon tahmini ise yüzde 26 seviyesinde bulunuyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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