Yatırımcıların 'Türkiye' algısı değişiyor! Risk primi 6 ayın dibine indi

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 217 baz puana gerileyerek son 6 ayın en düşük seviyesine indi. Risk primindeki düşüş, Türkiye'ye yönelik yatırımcı algısındaki iyileşmeye işaret etti.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminde (CDS) son dönemde yaşanan düşüş devam ediyor. 5 yıllık CDS, 217 baz puana gerileyerek 18 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesini gördü.

BORÇLANMA MALYİETİNİ ETKİLİYOR

CDS'teki gerileme, uluslararası yatırımcıların Türkiye'nin borçlarını geri ödeme riskine ilişkin daha olumlu bir tablo değerlendirdiğine işaret ediyor. Risk priminin düşmesi, Türkiye'nin yurt dışından gerçekleştireceği borçlanmalarda maliyetlerin azalması açısından da önem taşıyor.

KREDİ RİSK PRİMİ NEDİR?

Finansal piyasalarda önemli bir gösterge olan CDS (kredi risk primi), bir ülkenin veya kurumun iflas riskini ölçen bir kriter olarak öne çıkıyor. Yatırımcılar, belirli bir borcun ödenmeme riskine karşı sigorta niteliğinde olan bu primi dikkate alarak hareket ediyor.

CDS primi yükseldiğinde, borçlunun kredi riskinin arttığı, düştüğünde ise riskin azaldığı anlamına geliyor. Bu değer; ekonomik istikrar, siyasi gelişmeler ve küresel piyasa koşulları gibi faktörlerden etkileniyor. Yatırımcılar için risk algısının bir barometresi olan CDS, finansal karar alma süreçlerinde kritik bir rol oynuyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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