Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Yaşam

Gürcü kralının kızı Erzurum'da çıktı! Mezarında yazılanlar dikkat çekti

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Gürcü kralının kızı Erzurum'da çıktı! Mezarında yazılanlar dikkat çekti

Erzurum'da bulunan Ane Hatun Türbesi, 1649 yılında IV. Sultan Mehmed döneminde inşa edildi. Kitabesinde ise burada Morav Han'ın kızı Ane Hatun'un medfun olduğu belirtiliyor.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Türbenin kuzeydoğu ayağında bulunan 33'e 42 santimetre ölçülerindeki mermer kitabede Ane Hatun'un ölümüne de değinilirken, "Ah kim bu kızı Morav Hanın - gitti bir narire'i hüsn idi şeha / Cennete arz-i cemal etdikde - reşkedüp hıdmetin itti hûra / Zumî der tarihini tiz öldü - Nâzeninim Ane Hanım hayfa" ifadeleri bulunuyor.

Gürcü kralının kızı Erzurum'da çıktı! Mezarında yazılanlar dikkat çekti
Başlık ResmiGürcü kralının kızı Erzurum'da çıktı! Mezarında yazılanlar dikkat çekti

Günümüz Türkçesi'nde ise ‘"Ah, yazık ki güzelliğin bir nuru olan Morav Han'ın kızı gitti; cennette yüzünü gösterdiğinde huriler onu kıskanıp hizmetinde bulundu. Şair Zümî ölümüne şu tarihi düştü: 'Nazlı sevgilim Ane Hanım çok erken öldü, eyvah!' anlamına geliyor. Kitabenin sonunda ise Hicri 1059 tarihi bulunuyor.

Gürcü kralının kızı Erzurum'da çıktı! Mezarında yazılanlar dikkat çekti
Başlık ResmiGürcü kralının kızı Erzurum'da çıktı! Mezarında yazılanlar dikkat çekti

3 MEZAR BULUNUYOR

Tarihi kaynaklarda ise Ane Hatun'un Osmanlı hizmetine giren ünlü Gürcü komutan Giorgi Saakadze'nin kızı Ana Saakadze olduğu belirtiliyor. Osmanlı mimarisinde sıkça görülen baldaken tarzında inşa edilen türbe, dört tarafı açık kare planlı yapısıyla günümüze ulaştı. Kesme taştan yapılan türbenin dört ayağı sivri kemerlerle birbirine bağlanırken, üzeri kubbeyle örtülüyor. 3,38 metreye 3,38 metre ölçülerindeki türbenin içerisinde biri büyük, ikisi küçük olmak üzere üç mezar bulunuyor. Büyük mezarın Ane Hatun'a ait olduğu bilinirken, diğer iki küçük mezarın kitabeleri silindiği için kimlere ait oldukları kesin olarak belirlenemiyor.

Gürcü kralının kızı Erzurum'da çıktı! Mezarında yazılanlar dikkat çekti
Başlık ResmiGürcü kralının kızı Erzurum'da çıktı! Mezarında yazılanlar dikkat çekti

"ANE HATUN, GÜRCÜ KRALININ KIZI"

Araştırmacı Taner Özdemir, "Tarihi açıdan değerlendirdiğimizde 17. yüzyılda Giorgi Saakadze dediğimiz Gürcü kralının kızı. Kendisi burada medfun bir şekilde yatıyor. Şimdi burada üç tane sanduka var. O sandukalardan bir tanesi Ane Hatun dediğimiz Gürcü kralının kızı, diğer ikisi de bazı tarihi kaynaklara göre Ane Hatun'un çocukları, bazı kaynaklara göre de Gürcü kralının diğer çocuklarına ait olduğu söyleniyor ama burası tam net bir şekilde ortaya çıkarılmamıştır" diye konuştu.

Gürcü kralının kızı Erzurum'da çıktı! Mezarında yazılanlar dikkat çekti
Başlık ResmiGürcü kralının kızı Erzurum'da çıktı! Mezarında yazılanlar dikkat çekti

"ANE HATUN, ERZURUM'DA BULUNDUĞU SÜREÇ İÇERİSİNDE İSLAMİYET'İ SEÇİYOR"

Özdemir, Gürcü kralının askeri hayatı hakkında bilgi vererek şu ifadeleri kullandı:

"Gerek Gürcü kaynaklar, gerek Osmanlı kaynakları, gerekse Cumhuriyet kaynaklarına baktığımız zaman Gürcü kralının özellikle 17. yüzyılda Osmanlı Devleti ve İran arasındaki mücadeleler sırasında arada kaldığını ve daha sonra Osmanlı Devleti'ne sığındığını ve Mehmet Paşa adını aldığını, 17. yüzyılın ilk yarısında da Halep'te öldüğünü biliyoruz. Fakat kızı Erzurum'da medfun. Rivayetlere göre yine Ane Hatun, Erzurum'da bulunduğu süreç içerisinde İslamiyet'i seçiyor, Müslüman oluyor. Şehrin içerisinde birçok hayır hasenat işlerinde bulunuyor ve şehir halkı tarafından çok seviliyor. Hatta biz bu sevgiyi nereden anlıyoruz? Erzurum'da Anne, Ane, Ana isimlerinin çok fazlaca olması bu bizim ifade ettiğimiz şeyleri doğruluyor. Tarihi kitabesine de baktığımız zaman ölüm tarihi olarak 1649 yılını görüyoruz. Dolayısıyla buranın, Murat Paşa Haziresindeki Ane Hatun Türbesi'nin de turizme kazandırılması gerektiğine inanıyoruz"

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Yaşam
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
“NEFESSİZ BIRAKILMIŞ OLABİLİR”
“NEFESSİZ BIRAKILMIŞ OLABİLİR”
Denizolgun'un ölümünde "cinayet" şüphesi
27 YILDIR BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ
27 YILDIR BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ
Ünlü stratejist altın yatırımcısını uyardı
6.2’LİK SENARYOYU ÇÜRÜTTÜ!
6.2’LİK SENARYOYU ÇÜRÜTTÜ!
Üşümezsoy’den ters köşe Adalar Fayı açıklaması
İSRAİL SABOTAJ PEŞİNDE
İSRAİL SABOTAJ PEŞİNDE
Silahları sınıra gömdürmüşler
'F.BAHÇE O İSME DİKKAT ETMELİ'
'F.BAHÇE O İSME DİKKAT ETMELİ'
Lyon’un eski yıldızı tarihi maçı değerlendirdi
TCMB SONRASI KONUTTA DÜŞÜŞ!
TCMB SONRASI KONUTTA DÜŞÜŞ!
1 milyon TL’nin geri ödemesi kaç TL oldu?
İSTANBUL TRAFİĞİNE İLAÇ OLACAK
İSTANBUL TRAFİĞİNE İLAÇ OLACAK
Dev proje, gökdelenler arasında durmadan ilerliyor
PLAN YAPMADAN DİKKAT!
PLAN YAPMADAN DİKKAT!
İstanbul dahil birçok kente sağanak uyarısı!
TFF SICAK BAKIYOR
TFF SICAK BAKIYOR
Yabancı krizine Türkiye Kupası çözümü
1 AYDA 6 AYLIK KÂR PAYI!
1 AYDA 6 AYLIK KÂR PAYI!
Gram altında tren kaçtı mı?
TÜRKİYE'DE BENZERİ YOK
TÜRKİYE'DE BENZERİ YOK
200 yıllık hazine! Hilal ve at nalı formunda...
SUÇ DUYURUSU!
SUÇ DUYURUSU!
Trossard'ın olay pozisyonu için yeni gelişme
AKTAŞ DAVASI BİTMEDİ!
AKTAŞ DAVASI BİTMEDİ!
Savcı beraat kararını istinafa taşıyabilir
TUĞYAN'IN PANİK ANLARI!
TUĞYAN'IN PANİK ANLARI!
Güllü'nün öldüğü geceden yeni görüntüler ortaya çıktı
MİLAN KÖŞEYE SIKIŞTI
MİLAN KÖŞEYE SIKIŞTI
Galatasaray'dan Leao için yeni hamle
AİLEYE ASGARİ GELİR GARANTİSİ!
AİLEYE ASGARİ GELİR GARANTİSİ!
Sosyal yardımlar yeniden yapılandırılıyor
FİYAT UÇURUMU BÜYÜYOR!
FİYAT UÇURUMU BÜYÜYOR!
Kuru yemişte rekolte artışı tüketiciye yansımıyor
3600 EK GÖSTERGE BEKLEYİŞİ
3600 EK GÖSTERGE BEKLEYİŞİ
Milyonları ilgilendiren düzenleme için tarih verildi
ÇOK SAYIDA BEBEK ÖLDÜ
ÇOK SAYIDA BEBEK ÖLDÜ
Pakistan'ın başkentinde hastane yangını!
YANGINLARI İSRAİL'E BAĞLADI
YANGINLARI İSRAİL'E BAĞLADI
Ülke alev alev yanıyor! Sözleri çok konuşulur
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Titanik'ten çıkarılan 100'den fazla eserin satışı durduruldu
Titanik'ten çıkarılan 100'den fazla eserin satışı durduruldu
Kaydet
Konkordato ilan edecek şirketlere yeni maliyet! İflas gideri 68 bin 900 liraya çıktı
Konkordato ilan edecek şirketlere yeni maliyet! İflas gideri 68 bin 900 liraya çıktı
Kaydet
İstanbul trafiğine ilaç olacak! Dev proje, gökdelenler arasında durmadan ilerliyor
Dev proje, gökdelenler arasında durmadan ilerliyor
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.