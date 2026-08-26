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Spor

Yabancı krizine kupa çözümü: 15 kulüp istedi, TFF sıcak baktı

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Yabancı krizine kupa çözümü: 15 kulüp istedi, TFF sıcak baktı

Yabancı krizindeki “kupa” teklifi olumlu karşılandı. Futbol Federasyonu, 10+4 kontenjanının dışında kalan yabancıların tek taraflı sözleşme fesih hakkı elde etmesini engellemek için kulüplerin önerisine yeşil ışık yaktı.

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Kulüpler Birliği, önceki gün TFF’ye gönderdiği öneride mevcut 10+4 sisteminin değiştirilmesi yerine, iki yabancı futbolcu için ek esneklik sağlanması talep etmişti. Oylamada 18 kulüp arasında Galatasaray, Trabzonspor ve Ç. Rizespor’un öneriye karşı çıktığı ortaya çıktı. TFF yönetiminin 15 kulübün bu isteğine yaklaşımı olumlu oldu. Başkan vekilleri Mecnun Otyakmaz ile Fuat Göktaş’ın, kontenjan dışında kalan yabancı futbolcuların sözleşme fesih hakkı elde etmesinin önüne geçmek için Türkiye Kupası formülüne sıcak baktıkları öğrenildi.

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Formül kabul edilirse kulüpler, tıpkı Avrupa kupalarındaki liste uygulaması gibi, iki oyuncuyu Türkiye Kupası karşılaşmaları öncesinde değiştirebilecek ve kontenjan dışında kalan iki ismi bu maçlarda kullanabilecek. Böylece 10+4 kontenjanının dışında kalan yabancı oyuncu, sözleşmesini tek taraflı feshetme hakkı elde edemeyecek. Yabancı futbolcuların alacaklarının hepsini ve bonservisini alarak ayrılmasını engellemeyi amaçlayan bu düzenlemeyle ilgili nihai kararı, “Yabancı kuralı kesinlikle değişmeyecek” açıklaması yapan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu verecek.

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Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TAHİR KUM
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