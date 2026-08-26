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Güllü'nün öldüğü geceden yeni görüntüler ortaya çıktı: Kızı Tuğyan'ın panik anları anbean kamerada

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Güllü'nün öldüğü geceden yeni görüntüler ortaya çıktı: Kızı Tuğyan'ın panik anları anbean kamerada

Güllü’nün hayatını kaybettiği olayın ardından binanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, polislerin olaydan yaklaşık 17 dakika sonra binaya geldiği, Tuğyan Ülkem Gülter’in ise panik içinde "Annem iyi değil mi?" dediği anlar yer aldı.

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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, şüpheli bir şekilde yüksekten düşerek hayatını kaybeden ve 'Güllü' lakabıyla tanınan sanatçı Gül Tut'un ölümüne dair soruşturma sürüyor.

Dosyaya giren güvenlik kamerası, ses kayıtları ve dijital delillere göre, Gül Tut'un düşme saati 01.26.32 olarak belirlendi.

TUĞYAN GERGİN VE PANİK HALİNDE

Binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise saat 01.43'ü gösteriyor. Kamerada olay yerine gelen ekiplerin binaya giriş yaptığı görülüyor. Görüntülerdeki hareketlilik, Güllü'nün düşmesinden yaklaşık 17 dakika sonra gerçekleşiyor.

Güllü'nün öldüğü geceden yeni görüntüler ortaya çıktı: Kızı Tuğyan'ın panik anları anbean kamerada
Başlık ResmiGüllü'nün öldüğü geceden yeni görüntüler ortaya çıktı: Kızı Tuğyan'ın panik anları anbean kamerada

Görüntülerde binanın girişinde polis ekipleri ile vatandaşların bir araya geldiği, bazı kişilerin panik halinde hareket ettiği görülüyor. Tuğyan Ülkem Gülter'in de olayın etkisiyle oldukça gergin ve panik halinde olduğu, çevresindeki polislerin kendisini sakinleştirmeye çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıyor.

Görüntülerde Tuğyan Ülkem Gülter'in, annesinin durumuyla ilgili endişeli şekilde konuştuğu ve "Annem iyi değil mi?" şeklinde sözler söylediği duyuluyor. Gülter'in ardından "Neden öyle söylüyor?" şeklinde konuştuğu, yaşananların etkisiyle panik halinde olduğu görülüyor.

Polis ekiplerinin ise Gülter'i sakinleştirmeye çalıştığı, çevresindeki kişilerin de yaşananlara müdahil olduğu görülüyor.

Güllü'nün öldüğü geceden yeni görüntüler ortaya çıktı: Kızı Tuğyan'ın panik anları anbean kamerada
Başlık ResmiGüllü'nün öldüğü geceden yeni görüntüler ortaya çıktı: Kızı Tuğyan'ın panik anları anbean kamerada

5 SANİYE SONRA KAPIYA KOŞMUŞLAR

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 21 sayfalık iddianamede, olay anına ilişkin kamera görüntülerinin yanı sıra olay sonrasındaki görüntüler, ses kayıtları ve diğer dijital deliller de değerlendirildi.

İddianamede Güllü'nün düşme saatinin 01.26.32 olduğu, Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu'nun ise 01.26.37'de kapıya doğru koşmaya başladığı belirtildi.

Güllü'nün öldüğü geceden yeni görüntüler ortaya çıktı: Kızı Tuğyan'ın panik anları anbean kamerada
Başlık ResmiGüllü'nün öldüğü geceden yeni görüntüler ortaya çıktı: Kızı Tuğyan'ın panik anları anbean kamerada

ARALARINDA 1 METRE VARMIŞ

İddianamede ayrıca olay öncesinde üç ayrı çarpma sesi tespit edildiği, ilk sese "Ahh" sesinin eşlik ettiği ve Tuğyan ile Sultan'ın Güllü'ye yaklaşık 1 metre mesafede bulunduğu kaydedildi.

Savcılık, kamera görüntüleri, ses kayıtları, bilirkişi raporları, tanık ifadeleri ve dijital delilleri birlikte değerlendirerek Tuğyan Ülkem Gülter hakkında "tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. İddianame Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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