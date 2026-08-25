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Dünya

UNRWA merkezine baskın! İsrail askerleri binaya bayrak astı

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UNRWA merkezine baskın! İsrail askerleri binaya bayrak astı

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail güçlerinin UNRWA'ya ait Kalendiya Eğitim Merkezine düzenlediği baskına katıldı. Merkezin ele geçirilmesini sosyal medyada duyuran Ben-Gvir, UNRWA'nın tesiste artık faaliyet gösteremeyeceğini savundu.

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İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait Kalendiya Eğitim Merkezine düzenlenen baskına katıldı.

İsrail güvenlik güçlerinin merkezden UNRWA çalışanlarını çıkarmasının ardından Ben-Gvir, sosyal medya hesabından merkezin girişinde çekilen bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta İsrail askerlerinin binaya İsrail bayrağı astığı görüldü.

Ben-Gvir, BM'ye ait merkezin ele geçirilmesini, "UNRWA artık elimizde" ifadeleriyle duyurdu.

İsrailli Bakan, daha sonra UNRWA yöneticisine ait olduğunu belirttiği ofisten video mesaj yayımlayarak, ajansın merkezde artık faaliyet gösteremeyeceğini savundu.

Ben-Gvir'in X hesabından paylaştığı fotoğraf.
Başlık ResmiBen-Gvir'in X hesabından paylaştığı fotoğraf.

BASKINA ÇOK SAYIDA GÜVENLİK BİRİMİ KATILDI

Ben-Gvir, operasyon sırasında İsrail polisi, ordusu, sınır muhafızları, cezaevi idaresi ve "Metsada" biriminin birlikte görev yaptığını belirtti.

Filistin Kudüs Valiliği daha önce yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Kalendiya'daki UNRWA merkezini boşaltmaya başladığını, tüm çalışanların tesisten çıkarıldığını ve merkeze geri dönmemeleri konusunda uyarıldıklarını bildirmişti.

UNRWA da İsrail güçlerinin merkeze 4 zırhlı araç ve 50'den fazla güvenlik personeliyle zorla girdiğini açıklayarak operasyona tepki göstermişti.

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BM'DEN BASKINA KINAMA

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusunun, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Kalendiya Eğitim Merkezi'ne zorla girmesini kınadı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmeleri aktardı.

Dujarric, "Genel Sekreter (Antonio Guterres), İsrail makamlarının ve güvenlik güçlerinin UNRWA (Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı) Kalendiya Eğitim Merkezi'ne yasa dışı şekilde girmesi ve orada bulunması yönündeki bugünkü eylemini en sert şekilde kınamaktadır" dedi.

Guterres'in olaydan duyduğu derin endişeyi dile getirdiğini aktaran Dujarric, bu durumun, Filistinli gençlere 70 yılı aşkın süredir istihdama giden bir yol sunan tesisteki hayati önem taşıyan mesleki eğitimi aksatacağına dikkati çekti.

Dujarric, bunun mayıstan bu yana İsrail makamlarınca merkeze yapılan 5. izinsiz giriş olduğunu da vurguladı.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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