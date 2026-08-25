Var Mısın Yok Musun'un yeni yarışmacısı Mustafa Gökhan Demir, hayat hikayesi ve yarışmadaki hedefiyle programı takip edenlerin dikkatini çekti. Uzun yıllar çalışma hayatında yer alan, sağlık sorunları nedeniyle zorlu dönemlerden geçen Mustafa Gökhan Demir'in yaşı, memleketi ve hayatına ilişkin bilgiler araştırılıyor.

ATV ekranlarında yayınlanan Var Mısın Yok Musun'da her bölüm farklı bir yarışmacı, 24 kutudan biriyle büyük ödül için mücadele ediyor. Yarışmanın yeni bölümünde Mustafa Gökhan Demir, Bankanın teklifleri karşısında kutusuyla devam edip etmeyeceğine karar verecek.

VAR MISIN YOK MUSUN MUSTAFA GÖKHAN DEMİR KİMDİR?

Mustafa Gökhan Demir, 1 Haziran 1975 tarihinde Elazığ'da dünyaya geldi. Ailesinin ilk çocuğu olan Demir'in çocukluk yıllarının önemli bir bölümü sağlık sorunları nedeniyle hastanelerde geçti.

Lise eğitiminin ardından ailesinin koşulları nedeniyle çalışma hayatına başlayan Mustafa Gökhan Demir, aynı şirkette yaklaşık 30 yıl görev yaptı. Bu süre içerisinde mesleki eğitimler alan ve uzun yıllara yayılan bir iş deneyimi kazanan Demir'in çalışma hayatı, 2024 yılında geçirdiği kazanın ardından sona erdi.

Var Mısın Yok Musun Mustafa Gökhan Demir kimdir, kaç yaşında?

VAR MISIN YOK MUSUN MUSTAFA GÖKHAN DEMİR KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1 Haziran 1975 doğumlu Mustafa Gökhan Demir, 25 Ağustos 2026 itibarıyla 51 yaşındadır. Elazığ doğumludur. Hayatının farklı dönemlerinde ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele etti.

Mustafa Gökhan Demir'in hayatındaki en önemli destekçilerinden biri ise eşi oldu. Uzun yıllar boyunca eşinin desteğini yanında hisseden Demir, bugün en büyük gururunun oğlu olduğunu belirtiyor. Yarışmadaki hedefi kazancıyla oğlunun geleceğini garanti altına almak.

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