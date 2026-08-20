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Var Mısın Yok Musun Mesut ne kadar kazandı, kutusundan ne çıktı?

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Var Mısın Yok Musun'un 19 Ağustos 2026 Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde yarışmacı koltuğuna Mesut Çiftçi oturdu. Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen bölümde Mesut'un ilerleyen turlarda karşı karşıya kaldığı yüksek tutarlı seçenekler ve bankadan gelen son teklif gecenin sonucunu belirledi. Bölümün ardından "Var Mısın Yok Musun Mesut ne kadar kazandı?" ve "Mesut'un kutusundan ne çıktı?" soruları araştırılmaya başlandı.

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Var Mısın Yok Musun'un 19 Ağustos tarihli bölümünde yarışma hakkı kazanan isim Mesut Çiftçi oldu. 7 numaralı kutuyla oyuna başlayan Mesut, büyük ödüllerin bulunduğu para ağacında ilerlerken bankadan gelen teklifleri değerlendirdi.

VAR MISIN YOK MUSUN MESUT NE KADAR KAZANDI?

Var Mısın Yok Musun'un 19 Ağustos 2026 bölümünde yarışan Mesut Çiftçi, gecenin ilerleyen dakikalarında önemli para ödüllerini oyunda tutmayı başardı. Yarışmanın ilk bölümünde 5 milyon TL ve 3 milyon TL gibi yüksek tutarlı kutuların açılmasıyla dengeler değişirken bankadan gelen ilk teklif 31 bin TL oldu. Bu teklifi kabul etmeyen Mesut, kutuları açtırmaya devam etti. Son aşamaya gelindiğinde para ağacında 5 milyon TL, 1 milyon TL ve 500 bin TL'nin yanı sıra 1 TL ve 5 TL seçeneklerinin kalması, yarışmacının kararını zorlaştırdı.

Bankanın kritik aşamadaki teklifi ise 975 bin TL oldu. Mesut, ailesinin ve diğer yarışmacıların görüşlerini aldıktan sonra teklifi kabul ederek "Varım" dedi ve yarışmadan 975 bin TL kazanarak ayrıldı.

Var Mısın Yok Musun Mesut ne kadar kazandı, kutusundan ne çıktı?
Başlık ResmiVar Mısın Yok Musun Mesut ne kadar kazandı, kutusundan ne çıktı?

VAR MISIN YOK MUSUN MESUT'UN KUTUSUNDAN NE ÇIKTI?

Mesut'un yarışmaya başladığı 7 numaralı kutunun içerisinden 500 bin TL çıktı. Yarışmacı kutusunu açtırmadan önce 975 bin TL'lik banka teklifini kabul ettiği için kutusundaki tutardan 475 bin TL daha fazla para kazandı.

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Editör : İREM ÖZCAN
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