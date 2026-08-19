Yılın ilk 6 ayında yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlaşma kapsamında 1,9 milyon haneye elektrik, 606 bin haneye doğalgaz desteği ödendi. 50,9 milyar liralık yaşlı ve engelli ödemesinin yanı sıra 8 milyon kişi için de GSS primi ödemesi yapıldı...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yılın ilk 6 ayında yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlaşma kapsamında vatandaşa milyarlarca liralık kaynak aktardı.

Elektrik Tüketim Desteği Programı kapsamında 2026 yılının ilk altı ayında 1,9 milyon hane için 3,3 milyar lira ödeme yapan Bakanlık, aynı dönemde 606 bin 890 hane için 910 milyon liralık doğalgaz desteği sağladı.

Devletten destek yağdı! Elektrik, doğal gaz, engelli ve yaşlı aylığı, GSS primi

ENGELLİYE, YAŞLIYA, YETİME, ÖĞRENCİYE…

Engeli ve Yaşlı Aylıkları çerçevesinde 1,4 milyon kişiye 50,9 milyar lira kaynak ayıran Bakanlık, 25 yaş altı şehir dışında okuyan öğrencilerin ulaşım giderleri için 51 bin öğrenciye 145 milyon liralık destek sağladı.

Öksüz ve Yetim Yardımı kapsamında 29 bin 105 kişiye toplamda 284 milyon lira, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik destek programı kapsamında 59 bin 71 kadına 556 milyon lira ödendi.

Devletten destek yağdı! Elektrik, doğal gaz, engelli ve yaşlı aylığı, GSS primi

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YÜZ BİNLERCE AİLEYE DOĞUM YARDIMI

2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesi ve nüfusun güçlendirilmesi amacıyla geliştirilen politikalar kapsamında revize edilen doğum yardım programı kapsamında, 6 ayda 821 bin 286 çocuk için 11,4 milyar lira kaynak aktarıldı. Genel Sağlık Sigortası Prim ödemeleri kapsamında sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşların GSS primleri ödenerek ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlandırılmaları sağlandı. Bu kapsamda Ocak-haziran döneminde sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi 8 milyon 130 bin 293 vatandaş adına 79 milyar lira prim ödemesi Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarıldı.

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