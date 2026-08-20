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Ekonomi

Evlilik kredisinde şartlar sil baştan: Hesaplarına 250 bin lira yatıyor

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Evlilik kredisinde şartlar sil baştan: Hesaplarına 250 bin lira yatıyor

Yeni evlenecek gençlere sağlanan faizsiz evlilik kredisinde şartlar esnetildi. Başvuru için aranan gelir sınırı, brüt asgari ücretin 2,5 katına yükseltildi. Geri ödeme sürecinde çocuk sahibi olan gençlere taksit erteleme ve borcun silinmesi gibi imkânlar da sağlanıyor...

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Aile ve Gençlik Fonu kapsamında evlenecek gençlere sağlanan faizsiz evlilik kredisinde şartlar esnetilerek destek kapsamı genişletildi.

Yeni düzenlemeyle birlikte çiftlere yaş aralığına göre 250 bin liraya kadar 48 ay vadeli finansman sunulurken, başvuru için aranan gelir sınırı da brüt asgari ücretin 2,5 katına yükseltildi. Krediden yararlanan ve geri ödeme sürecinde çocuk sahibi olan çiftlere ise taksit erteleme ve ikinci çocukta borcun tamamen silinmesi imkânı getirildi.

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İLK ŞART YAŞ SINIRI

2026 yılı itibarıyla güncellenen sistemde, çiftlere sağlanacak faizsiz kredi tutarları yaş durumuna göre farklılık gösteriyor. Eğer her iki eş adayı da 18 ile 25 yaş aralığında bulunuyorsa, destek miktarı 250 bin lira olarak uygulanıyor.

Evlilik kredisinde şartlar sil baştan: Hesaplarına 250 bin lira yatıyor
Başlık ResmiEvlilik kredisinde şartlar sil baştan: Hesaplarına 250 bin lira yatıyor

Eşlerden en az birinin yaşının 26 ile 29 arasında olması durumunda ise verilecek faizsiz kredi tutarı 200 bin lira olarak hesaplanıyor. Yaş kriterine göre kredi tutarları belirlendi.

2026 yılı itibarıyla güncellenen sistemde, çiftlere sağlanacak faizsiz kredi tutarları yaş durumuna göre farklılık gösteriyor. Eğer her iki eş adayı da 18 ile 25 yaş aralığında bulunuyorsa, destek miktarı 250 bin lira olarak uygulanıyor. Eşlerden en az birinin yaşının 26 ile 29 arasında olması durumunda ise verilecek faizsiz kredi tutarı 200 bin lira olarak hesaplanıyor.

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2 YIL GERİ ÖDEMESİZ SONRASI 24 AY TAKSİT

Toplamda 48 ay vade ile sunulan bu kredinin en dikkat çekici özelliklerinden biri olan ödeme kolaylığı, ilk iki yıl boyunca hiçbir geri ödeme talep edilmemesiyle başlıyor. Kalan borç, 24 aylık ödemesiz dönemin ardından gelen 24 ay içerisinde taksitlendiriliyor. Başvuru süreci tamamen dijital ortamda gerçekleşiyor.

Evlilik kredisinde şartlar sil baştan: Hesaplarına 250 bin lira yatıyor
Başlık ResmiEvlilik kredisinde şartlar sil baştan: Hesaplarına 250 bin lira yatıyor

Nikâhın kıyılması ve evlilik beyanının yapılmasını takip eden dönemde kredi doğrudan başvuru sahibinin adresine aktarılıyor. Destek için bakanlığın şartı, çiftlerin nikâh öncesinde düzenlenen eğitim programına katılması.

ÇOCUK OLURSA BORÇ TAMAMEN SİLİNİYOR

Yeni düzenlemenin en çarpıcı yanlarından biri çiftlerin çocuk sahibi olmaları durumunda devreye giren ek destekler oldu. Geri ödeme süreci içerisinde doğan her çocuk için kredi taksit ödemeleri on iki ay boyunca ertelenebiliyor.

Evlilik kredisinde şartlar sil baştan: Hesaplarına 250 bin lira yatıyor
Başlık ResmiEvlilik kredisinde şartlar sil baştan: Hesaplarına 250 bin lira yatıyor

Çiftlerin ikinci çocuk sahibi olmaları hâlinde ise çok daha büyük bir kolaylık sağlanarak, kalan kredi taksitlerinin tamamı hibe ediliyor ve ailenin borcu tamamen kapatılıyor. Destek, hayat boyu bir kez sağlanıyor.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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