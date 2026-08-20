ABD’de faaliyet gösteren Türk Amerikan sivil toplum kuruluşları, Türkiye’ye F-35’lerin satılması ve yaptırımların tamamen kaldırılması için 50’den fazla Kongre üyesini ziyaret ederek ortak imzaladıkları mektubu iletti.

ABD’de yerleşik Türk Amerikan sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren organizasyona, Türk Amerikan Dernekleri Asamblesi (ATAA), Türk Amerikan Koalisyonu (TCA), Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF), Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) USA, Güney Türk Amerikan Ticaret Odası (TACCS) ve Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) USA katıldı.

Türk Amerikan STK'larından Kongre üyelerine mektup: F-35’lerin Türkiye’ye satışını destekleyin

Söz konusu çatı kuruluşların altına imza attıkları ortak mektupta, Türkiye ile ABD arasındaki ittifak ilişkisinin temellerine vurgu yapılırken, ikili ilişkilerin bölgesel ve küresel güvenlik için önemine dikkat çekildi.

50’den fazla ABD Kongresi üyesi ziyaret edilerek elden teslim edilen mektupta, Ankara ile Washington arasındaki savunma iş birliğinin iki ülkenin de çıkarlarına hizmet ettiğinin altı çizilerek, “Bu nedenle ABD’nin F-35 savaş uçaklarının satışını desteklemenizi ve bu iş birliğinin önündeki gereksiz yaptırımları ve engelleri kaldırmanızı rica ediyoruz” ifadesine yer verildi.

Türk Amerikan STK'larından Kongre üyelerine mektup: F-35’lerin Türkiye’ye satışını destekleyin

“Bu satışları desteklemek, NATO’nun bütünlüğüne, bölgesel istikrara ve gerçek ve artan değere sahip ikili ilişkilere yapılan bir yatırımdır” değerlendirmesi yapılan mektupta, Türkiye’nin büyüyen savunma sanayisinin, Avrupa’nın kendi güvenliği konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmesi yönündeki ABD hedefini de doğrudan desteklediğine işaret edildi.

Bu satışın onaylanmasının Ankara’nın Washington ve NATO ile uyumlu tedarikçilerle yakın iş birliğini sürdürmesine katkı sağlayacağı belirtilen mektupta, “Yapıcı bir bölgesel aktör olarak Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşı’nda gerçek anlamda ara bulucu bir rol üstleniyor ve Suriye’de de istikrar için çalışıyor” ifadesi kullanıldı.

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