YKS yerleştirme sonuçları, vakıf üniversitelerinde dikkat çeken bir tabloyu ortaya çıkardı. 176 bin 80 kontenjanın 35 bin 706’sı boş kalırken bazı popüler bölümlerde dahi öğrenci bulunamadı. Uzmanlar, yüksek ücretler ve mezuniyet sonrası iş kaygısının tercihlerde belirleyici hale geldiğine dikkat çekti.

YKS yerleştirme sonuçları, üniversite tercih döneminin ardından yalnızca hangi bölümlerin kazandırdığını değil, öğrencilerin hangi seçeneklerden uzak durduğunu da ortaya çıkardı. Devlet üniversitelerinde kontenjanlar neredeyse tamamen dolarken vakıf üniversitelerinde tablo aynı olmadı.

Vakıf üniversitelerine ayrılan 176 bin 80 kontenjanın 35 bin 706’sı boş kaldı. Böylece doluluk oranı yaklaşık yüzde 80'de kaldı.

Vakıf üniversitelerinde şaşırtan sonuç! Popüler bölümlerde bile kontenjanlar boş kaldı

GÖZDEN DÜŞEN BÖLÜMLER

Bazı vakıf üniversitelerinde yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, mekatronik, lojistik yönetimi, psikoloji, diş hekimliği gibi bölümlerin ya hiç tercih edilmediği ya da en fazla 6-7 kişi tarafından tercih edildiği görüldü.

Vakıf üniversitelerinde şaşırtan sonuç! Popüler bölümlerde bile kontenjanlar boş kaldı

ÜCRETLER DE TERCİHLERİ DEĞİŞTİRDİ

NTV'ye değerlendirmelerde bulunan Eğitim Uzmanı Ayhan Korkmaz, “Çocuklar biz 4 yıl bir üniversiteyi bitirdik ne yapacağız kaygısına düştükleri için garanti bölümlere yöneldiler. Türkiye vakıf üniversitelerinin ücretlerinin kontrol altında tutulamaması, nereye gideceğinin belli olmaması, belirsizlik aileler özellikle önünü görmek istedi” dedi.

Korkmaz, "Bu kadar çok vakıf üniversitesine bu kadar çok öğrenci alımı sistemi zorlamaya başladı. Mezunların iş bulamaması vakıf üniversitelerinde bu boşluğun oluşmasına neden oldu" diye konuştu.

Vakıf üniversitelerinde şaşırtan sonuç! Popüler bölümlerde bile kontenjanlar boş kaldı

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AYNI BÖLÜMDE YÜZLERCE PUANLIK FARK

Devlet ve vakıf üniversitelerinde bazı bölümler karşılaştırıldığında ise puan farkı şaşırtıcı seviyeye ulaştı.

ODTÜ Psikoloji Bölümü’ne en üst sıradan giren kişi 545 puan alırken İstanbul'daki bir vakıf üniversitesine son sıradan giren kişi 149 puan aldı. Benzer tabloyu birçok bölümde görmek mümkün.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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