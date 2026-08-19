Kanlıca'daki tarihi yalı satışa çıktı! Süreyya Yalçın'ın babası Faruk Yalçın'ın mirası için rekor fiyat

2008 yılında hayatını kaybeden iş adamı Faruk Yalçın'ın mirasından geriye kalan son gayrimenkul de çocukları tarafından satışa çıkarıldı. Yalçın'ın uzun yıllar hayatını sürdürdüğü Kanlıca'daki tarihi Yağcı Hacı Şefik Bey Yalısı, mirasçıları tarafından satışa sunuldu. Yalının değeri dudak uçuklattı.

2008 yılında vefat eden Faruk Yalçın'ın yaşadığı Kanlıca'daki tarihi Yağcı Hacı Şefik Bey Yalısı için mirasçılar satış kararı aldı.

Günaydın'dan Bülent Cankurt'un haberine göre, Yalçın'ın ilk evliliğinden dünyaya gelen çocukları Osman, Hatice, Ayşe ve İsmail Yalçın ile ikinci evliliğinden olan kızı Süreyya Yalçın, söz konusu gayrimenkulün satışı konusunda ortak bir karara vardı.

SATIŞ BEDELİ: 55 MİLYON DOLAR

1989 yılında restore edilen ve kamuoyunda "Faruk Yalçın Yalısı" adıyla da bilinen tarihi yapı için 55 milyon dolarlık satış bedeli belirlendi. Yalının belirlenen satış fiyatının yaklaşık 2 milyar 640 milyon TL'ye karşılık geldiği bildirildi.

Tarihi Yağcı Hacı Şefik Bey yalısı

5 ÇOCUĞU VAR

Faruk Yalçın'ın ölümünün ardından geride bıraktığı servetin mirasçılar arasında paylaşılması konusunda daha önce de hukuki süreç yaşanmıştı. Yalçın'ın ilk evliliğinden olan çocukları ile ikinci evliliğinden dünyaya gelen Süreyya Yalçın arasında devam eden dava süreci, tarafların anlaşmaya varmasıyla sona ermişti.

Faruk Yalçın kızı Süreyya Yalçın ile

Taraflar arasında yapılan son anlaşmanın ardından mirasçılar, babalarından kalan gayrimenkulün satılması konusunda da uzlaşmaya vardı. Böylece Faruk Yalçın'ın mirasından geriye kalan tarihi yalı da satışa çıkarılmış oldu.

Öte yandan, aynı aile içerisinde yakın geçmişte de benzer bir gayrimenkul satışı gerçekleşmişti. Faruk Yalçın'ın yeğeni Neşet Yalçın, mülkiyetinde bulunan tarihi Abdülgaffar Karacadağ Yalısı'nı 2024 yılında iş adamı Ercüment Cafer Bayegan'a devretmişti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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