ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’la ilişkilerinin iyi olduğunu vurgulayarak bu yıl içinde yeniden bir araya gelebileceklerinin sinyalini verdi. Güney Kore ile askeri tatbikatların azaltılması tartışılırken gelen mesaj, Trump’ın Pyongyang’la doğrudan temas kapısını yeniden araladığı şeklinde yorumlandı.

Washington-Pyongyang hattında yeniden hareketlilik sinyali geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’la arasındaki ilişkinin iyi olduğunu özellikle vurgularken, yıl sonuna doğru yeni bir görüşmenin de mümkün olduğunu söyledi.

Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde inşası devam eden helikopter pistini basın mensuplarına gösterdikten sonra gündeme ilişkin soruları cevapladı.

KUZEY KORE LİDERİNDEN MEKTUP ALDI MI?

Trump, Güney Kore ile ortak askeri tatbikatları azaltma kararına ilişkin sürecin sorulması üzerine, Kuzey Kore ile iyi ilişkilere sahip olduklarını ifade etti.

Kim Jong-Un'la fotoğrafını paylaşan Trump'tan yeni hamle: Görüşme için tarih verdi

Kuzey Kore lideri Kim ile iyi anlaştığını vurgulayan ABD Başkanı, bu yılın sonlarına doğru Kim ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soru üzerine, Kim ile görüşebileceğini söyledi.

ABD'nin "akıllı" bir başkana sahip olduğu sürece Kuzey Kore'nin "davranışlarına dikkat edeceğini" savunan Trump, "Eğer aptal bir başkanımız olursa, o zaman muhtemelen o kadar da iyi davranmayacaklar" diye konuştu.

Kim Jong-Un'la fotoğrafını paylaşan Trump'tan yeni hamle: Görüşme için tarih verdi

NÜKLEER SİLAH SORULDU

Kuzey Kore liderinden bir mektup alıp almadığı sorusuna, "Şu anda bunu size söyleyemem" karşılığını veren Trump, Kim ile iyi anlaştığını vurgulamakla yetindi.

Kuzey Kore'nin halihazırda çok sayıda nükleer silaha sahip olduğunu anlatan Trump, "Bunun olmasına asla izin verilmemeliydi. Ben başkan olsaydım buna izin vermezdim ama bir şekilde artık o silahlara sahip durumdalar" değerlendirmesini yaptı.

Kim Jong-Un'la fotoğrafını paylaşan Trump'tan yeni hamle: Görüşme için tarih verdi

KİM JONG UN İLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞMIŞTI

Kuzey Kore topraklarına ayak basan ilk ABD Başkanı olarak tarihe geçen Donald Trump geçtiğimiz günlerde de Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşmıştı. Gerilimli ifadelerin öne çıktığı kareye ilişkin Trump, “Bu fotoğraftaki dostça olmayan bakışa rağmen, gülümsediğimiz birçok fotoğrafımız var. Kim Jong Un ve ben çok iyi geçiniyoruz” demişti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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