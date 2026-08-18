İspanya'nın turistik şehrinde korkutan deprem! Yaralılar var
İspanya’nın güneyindeki Granada kentinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre biri çocuk üç kişi hafif yaralandı.
Ulusal Coğrafya Enstitüsü, yerel saatle 10:38'de meydana gelen depremin merkez üssünün Granada’nın 10 kilometre güneyindeki Alhendin kasabası olduğunu duyurdu. Endülüs Acil Durum Yetkilisi Antonio Sanz, bir kız çocuğunun da aralarında bulunduğu üç kişinin hastanede tedavi altına alındığını açıkladı.
Sarsıntı binalarda hasara yol açarken, tarihi Alhambra Sarayı tahliye edildi.
BİNALARDA HASAR VE ENKAZ TEHLİKESİ
Depremin ardından sokaklara düşen molozlar araçlarda ve binalarda hasara yol açtı. Acil durum hizmetlerine 50’den fazla ihbar ulaşırken, Granada belediye polisi vatandaşları düşen moloz riskine karşı bina yakınlarında durmamaları konusunda uyardı. Bölge Hükümet Başkanı Juan Manuel Moreno, uzmanların artçı sarsıntı uyarısında bulunduğunu belirterek halkı azami dikkat göstermeye çağırdı.
ALHAMBRA SARAYI ZİYARETE KAPATILDI
Deprem sonrası UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Alhambra Sarayı'nda da güvenlik önlemleri artırıldı. Kompleksin en eski bölümü olan Alcazaba kalesi tahliye edilirken, Nasrid Sarayları'na ziyaretler geçici olarak askıya alındı. Granada Üniversitesi uzmanları ve koruma ekipleri tarihi yapıda hasar tespiti başlattı.
Söz konusu sarsıntının, Cumartesi günü bölgede meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki ilk depremin ardından yaşanması endişeyi artırdı.