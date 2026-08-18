İspanya'nın turistik şehrinde korkutan deprem! Yaralılar var

ALHAMBRA SARAYI ZİYARETE KAPATILDI

Deprem sonrası UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Alhambra Sarayı'nda da güvenlik önlemleri artırıldı. Kompleksin en eski bölümü olan Alcazaba kalesi tahliye edilirken, Nasrid Sarayları'na ziyaretler geçici olarak askıya alındı. Granada Üniversitesi uzmanları ve koruma ekipleri tarihi yapıda hasar tespiti başlattı.

Söz konusu sarsıntının, Cumartesi günü bölgede meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki ilk depremin ardından yaşanması endişeyi artırdı.