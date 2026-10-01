Sermaye piyasası soruşturmasında 8 şüpheli için tutuklama talebi

Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyet işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 8'i tutuklama, 5'i ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

8 İSME TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılıkta ifadeleri tamamlanan Altuğ Kantarcı, Ali Çil, İskender Balcı, Özgür Akayoğlu, Kerim Tosun, İsmet Öğüt, Adem Karatepe ve Mesut Altan, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, Nuray Elmastaş, Azize Binnur Tosun ve Tolga Tuğtekin ise adli kontrol talebiyle hakimliğe gönderildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

MASAK'TAN MALİ VERİLER İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edildi.

Müzekkerede şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirilen para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istendi.

TUTUKLU SAYISI 61'E ULAŞMIŞTI

Soruşturma kapsamında daha önce Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.

Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.

Soruşturmanın devamında Tera Yatırım Üst Yöneticisi (CEO) Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in de aralarında bulunduğu 49 şüphelinin daha tutuklanmasına karar verilmişti.

Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 61'e ulaşmıştı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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