Fon piyasalarında ne oluyor? Bakan Şimşek'ten 'karantina' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon piyasalarında yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sorunlu portföy yönetim şirketleri ve ilgili fonların karantinaya alındığını belirten Şimşek, tasfiye ve çözümlenme sürecinin başladığını açıkladı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, S&P Global tarafından düzenlenen Küresel Gelişmekte Olan Piyasalar Konferansı'na uzaktan bağlantıyla katıldı. Küresel ekonomideki gelişmeler, jeopolitik gerginlikler ve Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şimşek, fon piyasalarındaki son gelişmelere de değindi.

"ŞOKLARA KARŞI TAMPONLAR OLUŞTURDUK"

Şimşek, son on yılların en karmaşık jeopolitik ortamlarından birinden geçildiğine dikkat çekti. Ticaretteki parçalanmanın temel senaryo haline geldiğini belirten Şimşek, tedarik zincirlerinin güvenlik ekseninde yeniden şekillendiğini söyledi.

Türkiye'nin dışa açık ve enerji ithalatına bağımlı bir ekonomi olduğunu ifade eden Şimşek, jeopolitik kırılmaların Türkiye açısından önemli olduğunu belirtti. Şimşek, bu gelişmelere karşı yanıtlarının tutarlı ve istikrarlı olduğunu kaydederek, “Şoklara karşı tamponlar oluşturduk, güçlü politikaları sürdürdük ve orta vadede yaşadığımız coğrafyayı bir avantaja dönüştürmeyi sağlayacak adımları da atacağız” dedi.

“YENİ VE GÜVENİLİR ROTALARA İHTİYAÇ VAR"

Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın bölgedeki etkilerini de değerlendiren Şimşek, anlaşmanın iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönem başlattığını söyledi.

Şimşek, bölgenin yeni ve güvenilir enerji ve ticaret rotalarına ihtiyaç duyduğunu belirterek, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerini Avrupa ve Çin'e Türkiye'nin mevcut altyapısı üzerinden bağlamak için iyi bir konumda olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin aynı zamanda Orta Koridor'un bir parçası olduğunu belirten Şimşek, potansiyel yeni ticaret rotaları ve boru hatlarıyla Körfez'deki enerji üretiminin Avrupa piyasalarına ulaşabileceğini dile getirdi.

"TÜRKİYE EKONOMİSİ DAYANIKLI OLDUĞUNU KANITLADI"

Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3'ler civarında büyümesini öngördüklerini belirten Şimşek, cari açığın milli gelire oranının beklentilerinin biraz üzerinde olabileceğini söyledi. Bunların yönetilebilir seviyelerde olduğunu ifade eden Şimşek, bütçe performansının hedeflere göre güçlü durumda olduğunu kaydetti.

Yüksek enerji fiyatlarının Türkiye gibi enerji ithalatçısı ülkeler için zorluk oluşturduğunu belirten Şimşek, buna rağmen ekonomik programın yönünün değişmeyeceğini söyledi.

EKONOMİK PROGRAMDA YÖN DEĞİŞİKLİĞİ OLMAYACAK

Şimşek, seçim sürecine ilişkin soruyu da cevapladı. Erken seçim spekülasyonlarının tamamen temelsiz olduğunu belirten Şimşek, seçimlere giden süreçte Türkiye'nin ekonomik programında herhangi bir yön değişikliği olmayacağını vurguladı.

Hayat pahalılığıyla mücadelenin seçim başarısı açısından kilit önemde olduğunu belirten Şimşek, enflasyonun düşürülmesinin gelir dağılımını iyileştirmenin anahtarı olduğunu söyledi.

Şimşek, seçim öncesi dönemde sosyal konut arzının artırılması, aktif iş gücü piyasası politikalarının hayata geçirilmesi, hedefli destek programlarıyla KOBİ'lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması ve gelir dağılımını daha da iyileştirecek politikalara odaklanacaklarını ifade etti.

Bu dört politikanın 2027 bütçesinde zaten öngörüldüğünü belirten Şimşek, bunun kapsamlı bir seçim ekonomisi anlamına gelmediğini söyledi.

FON PİYASALARINDA 'SİSTEMİK PROBLEM YOK'

Şimşek, konuşmasının son bölümünde fon piyasalarında yaşanan son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sorunlu portföy yönetim şirketleri ve ilgili fonların karantinaya alındığını belirten Şimşek, söz konusu fonların tasfiyesi ve çözümlenmesi sürecinin başladığını söyledi.

Şimşek, alınan önlemlerle amacın sorunun sistemin geri kalanına yayılmasını engellemek olduğunu belirterek, bunda büyük ölçüde başarılı olduklarını ifade etti.

“Elbette sınırlı bir etki oldu, ancak sistemik bir problemden bahsetmiyoruz” diyen Şimşek, sermaye piyasalarını derinleştirmeye devam edeceklerini kaydetti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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